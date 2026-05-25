اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه ۴ خرداد با اشاره به اینکه امروز چهارم خرداد، روز بزرگداشت مقاومت خرمشهر است، گفت: ما سوم خرداد را در کنار گرامیداشت نماد شکستناپذیری ملت ایران و روز چهارم خرداد را به عنوان روز مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز نظامی بیگانگان و روح همه شهدایی که برای دفاع از این آب و خاک جان خود را تقدیم کردند، گرامی میداریم. نام خرمشهر و دزفول زینتبخش موشکهای ایرانی است. در لبنان هم روزی بسیار مبارک است روز آزادسازی و مقاومت، به عنوان پاسداشت مقاومت مردم لبنان در سال ۲۰۰۰ و آزادسازی جنوب لبنان امروز را نیز به مردم لبنان و همه کسانی که عزتمندی انسان برایشان ارزش دارد، تبریک میگوییم. به گزارش ایسنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی که «رئیسجمهور آمریکا شنبهشب طی توییتی اعلام کرد که با رهبران منطقه گفتگو کرده و نظر آنها را برای تفاهم بر سر یک توافق با جمهوری اسلامی ایران جلب کرده. اما تنها مدت کوتاهی بعد از آن، خودش و مقامات دیگر آمریکا از ادبیات تهدیدآمیز و تصاویری که حاکی از آمادگی برای حمله به ایران بود استفاده کردند. سوال من دو تا است ولی کاملا به هم مرتبط. اولا آیا با چنین فضایی، هیچ تضمینی برای پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود دارد؟ ثانیا چرا رئیس جمهور یا وزیر خارجه یا خود شما متناظر با اظهارنظرها و توییتهای پرتعداد و مکرر مقامات آمریکایی، متقابلا واکنش نشان نمیدهید؟» گفت: هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا بر تعهدات خود وجود ندارد. وی در پاسخ به بخش دوم سوال گفت: ما کارهای بسیار مهمتری داریم و اگر به توییتها، عکسها و تصاویر طرفهای مقابل پاسخ بدهیم، به کارهای مهمتر نمیرسیم. ما متمرکز بر طراحی و پیشبرد بهترین شیوهها برای صیانت از منافع ملی ایران هستیم. هر جا که لازم باشد، پاسخ خواهیم داد. ما سبک خودمان را داریم و قرار نیست سبک و روش دشمن را کپیبرداری کنیم. ما به عنوان یک ملت متمدن، صاحب سبک و مقتدر هرجا لازم باشد جواب دشمن را میدهیم کمااینکه این کار را انجام دادیم.بقایی : حمله آمریکا و اسرائیل به انستیتو پاستور ایران، مصداق روشن جنایت جنگی است / این حمله…تهدید گراهام علیه عربستان و کشورهای خلیجفارس؛ اگر پس از توافق با…خبر مهم روزنامه اعتماد از رفع انسداد اینترنت در هفته جاری / به...
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه ۴ خرداد با اشاره به اینکه امروز چهارم خرداد، روز بزرگداشت مقاومت خرمشهر است، گفت: ما سوم خرداد را در کنار گرامیداشت نماد شکستناپذیری ملت ایران و روز چهارم خرداد را به عنوان روز مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز نظامی بیگانگان و روح همه شهدایی که برای دفاع از این آب و خاک جان خود را تقدیم کردند، گرامی میداریم.
نام خرمشهر و دزفول زینتبخش موشکهای ایرانی است. در لبنان هم روزی بسیار مبارک است روز آزادسازی و مقاومت، به عنوان پاسداشت مقاومت مردم لبنان در سال ۲۰۰۰ و آزادسازی جنوب لبنان امروز را نیز به مردم لبنان و همه کسانی که عزتمندی انسان برایشان ارزش دارد، تبریک میگوییم.
به گزارش ایسنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی که «رئیسجمهور آمریکا شنبهشب طی توییتی اعلام کرد که با رهبران منطقه گفتگو کرده و نظر آنها را برای تفاهم بر سر یک توافق با جمهوری اسلامی ایران جلب کرده. اما تنها مدت کوتاهی بعد از آن، خودش و مقامات دیگر آمریکا از ادبیات تهدیدآمیز و تصاویری که حاکی از آمادگی برای حمله به ایران بود استفاده کردند. سوال من دو تا است ولی کاملا به هم مرتبط.
اولا آیا با چنین فضایی، هیچ تضمینی برای پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود دارد؟ ثانیا چرا رئیس جمهور یا وزیر خارجه یا خود شما متناظر با اظهارنظرها و توییتهای پرتعداد و مکرر مقامات آمریکایی، متقابلا واکنش نشان نمیدهید؟ » گفت: هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا بر تعهدات خود وجود ندارد. وی در پاسخ به بخش دوم سوال گفت: ما کارهای بسیار مهمتری داریم و اگر به توییتها، عکسها و تصاویر طرفهای مقابل پاسخ بدهیم، به کارهای مهمتر نمیرسیم.
ما متمرکز بر طراحی و پیشبرد بهترین شیوهها برای صیانت از منافع ملی ایران هستیم. هر جا که لازم باشد، پاسخ خواهیم داد. ما سبک خودمان را داریم و قرار نیست سبک و روش دشمن را کپیبرداری کنیم. ما به عنوان یک ملت متمدن، صاحب سبک و مقتدر هرجا لازم باشد جواب دشمن را میدهیم کمااینکه این کار را انجام دادیم.
بقایی : حمله آمریکا و اسرائیل به انستیتو پاستور ایران، مصداق روشن جنایت جنگی است / این حمله…تهدید گراهام علیه عربستان و کشورهای خلیجفارس؛ اگر پس از توافق با…خبر مهم روزنامه اعتماد از رفع انسداد اینترنت در هفته جاری / به
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه توافق با آمریکا تهدید آمریکا تصاویری که حاکی از آمادگی برای حمله به ایران ب تغییر ادبیات آمریکا تغییر سبک و روش آمریکا تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن تغییر سبک و روش ملت ایران تغییر سبک و روش آمریکا و اسرائیل تغییر سبک و روش دشمن