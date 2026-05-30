سخنگوی ارتش و وزارت خارجه دیدار و گفتگو کردند

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، نقش مکمل دیپلماسی و میدان در صیانت از منافع و امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر روز شنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه با اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

اکرمی‌نیا با تأکید بر نقش مکمل دیپلماسی و میدان در صیانت از منافع و امنیت ملی اظهار داشت: امروز دیپلماسی و میدان نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر از هر زمانی در مسیر تحقق منافع و عزت ملی کشور می‌کوشند و نتیجه این هماهنگی و تلاش هم‌افزا را می‌توان در دستاوردهای بزرگ ملت ایران و ناکام‌ گذاشتن دشمنان در جنگ‌ها و دسیسه‌های یک سال اخیر مشاهده کرد.

بقایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع وطن در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و با تجلیل از حضور مستمر و اقتدارزای مردم در میدان و خیابان طی ۹۰ روز گذشته برای ناکام گذاشتن شرارت‌های دشمنان‌، فداکاری‌ و رشادت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان ایران را مایه افتخار هر ایرانی دانست و تاکید کرد که قدرت و اقتدار نیروهای مسلح پشتوانه محکم وزارت امور خارجه در صیانت از منافع ملی ایران در عرصه دیپلماسی است. همچنین بقایی حمله آمریکا به بندرعباس را به شدت محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که آمریکا را پاسخگو کند.

او همچنین در مورد در صورت نهایی شدن یادداشت تفاهم با آمریکا، ظرف ۶۰ روز درباره موضوع هسته‌ای صحبت کرد





