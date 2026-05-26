سرپرست وزارت دفاع، سردار سیدمجید ابن‌رضا، در جلسه‌ای با رییس‌جمهور به موفقیت‌های تکنولوژیک ایران در جنگ رمضانی پرداخت؛ شناسایی و نابودی بیش از ۲۱۰ هدف هوایی، خسارت ۷ میلیارد دلاری به دشمن و تبدیل انهدام هواپیماهای رادارگریز به یک عملیات روزانه.

سرپرست وزارت دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح، سردار سیدمجید ابن‌رضا، در جلسه‌ای که رییس‌جمهور با مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار کرد، به‌صورت جامع به دستاوردهای تکنولوژیکی ایران در طول جنگ رمضانی پرداخته و تاکید کرد که توانمندی‌های نظامی کشور در حوزهٔ فناوری پرنده‌های اهداف هوایی به سطوحی غیرقابل‌سقوط رسیده است.

او اشاره کرد که در اولین روزهای جنگ که مدت زمان آن تنها دوازده روز بود، تعداد پهپادهای شلیک‌شده به منظور خنثی‌سازی اهداف هوایی دشمن، کمتر از یک دست انگشت بود؛ اما در جنگ رمضانی با بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفتهٔ رادارگریز و سامانه‌های ردیابی هدف، توانسته‌اند بیش از دویست و ده گونه از پرنده‌های نظامی خصم را به‌دقت شناسایی و نابود کنند. این پیشرفت‌ها نه تنها نشان‌دهندهٔ تطور سریع فناوری دفاعی است، بلکه به‌عنوان یک نشانهٔ واضح از توانمندی عملیاتی نیروهای مسلح، توانسته‌اند خسارت‌های مالی قابل‌توجهی را برای دشمن به ارمغان آورند.

در ادامهٔ سخنرانی، سردار ابن‌رضا با ارائهٔ اعداد و آمار واضح، بیان کرد که خسارات وارده به نیروهای هوایی رقیب در جنگ رمضانی به‌مرور زمان به‌حدی رسیده است که ارزش تخمینی آن به بیش از هفت میلیارد دلار می‌رسد. او افزود که هدف‌گیری پرنده‌های رادارگریز دشمن، که پیش از این به‌عنوان یک چالش بزرگ در صنعت دفاعی مطرح بود، در کمتر از ده روز توسط تیم‌های مهندسی دفاعی ایران به‌صورت کامل مسلط شد و توانست هواپیماهای پیشرفتهٔ مدل اف‑۳۵ و سایر هواپیماهای جنگی حریف را با آسیب‌های جدی مواجه سازد.

این دستاوردها نشان می‌دهد که توانمندی‌های الکترونیک جنگی و توانایی مقابله با سامانه‌های مخفی‌سازی رادار، با سرعتی که پیش‌بینی نمی‌شد، تحقق یافته است. سخنران همچنین تاکید کرد که انهدام پرنده‌های هوایی دشمن، دیگر یک رویداد گاه‌به‌گاه نیست؛ بلکه به‌عنوان یک وظیفهٔ روزانه و هفتگی تبدیل شده است که در آن هر روز چند پهپاد پیشرفتهٔ دشمن به‌صورت موفق هدف می‌شوند.

او نمونه‌هایی از هدف‌گیری هواپیماهای جنگی مدل F‑16 و F‑18 را نام برد و افزود که این عملیات‌ها به‌صورت منظم انجام می‌شود و نشان‌دهندهٔ توان عملیاتی مستمر نیروی هوایی دفاعی است. در پایان، سردار ابن‌رضا بر این نکتهٔ اساسی تأکید کرد که این دستاوردها نه تنها به‌دلیل استفاده از فناوری‌های بومی و نوآورانه‌ای حاصل شده که در طول سال‌های اخیر به‌صورت مستمر بهبود یافته‌اند، بلکه به‌دلیل هم‌افزایی مؤسسات تحقیقاتی، صنایع دفاعی و فرماندهی نظامی است که با یکدیگر به‌صورت هماهنگ و هدفمند عمل می‌کنند.

این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که ایران در میانهٔ یک دورهٔ تحولی مهم در زمینهٔ دفاع هوایی قرار دارد و می‌تواند در برابر تهدیدات هوایی خارجی، به‌صورت مؤثر و پایدار ایستادگی کند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دفاع هوایی سردار ابن‌رضا جنگ رمضانی تکنولوژی نظامی خرابی مالی دشمن

United States Latest News, United States Headlines