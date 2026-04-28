سخنرانی تاریخی پادشاه بریتانیا در کنگره آمریکا: پیوند ابدی آمریکا و بریتانیا

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در سخنرانی در کنگره آمریکا بر پیوند عمیق و غیرقابل جایگزین بین دو کشور تاکید کرد و به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و ارزشی بین آمریکا و بریتانیا اشاره نمود.

چارلز سوم ، پادشاه بریتانیا ، در یک سفر رسمی و تاریخی به ایالات متحده، روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه در کنگره آمریکا سخنرانی ایراد کرد.

این سخنرانی که با استقبال گرم نمایندگان کنگره و معاون رئیس جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، همراه بود، بر پیوند عمیق و دیرینه بین دو کشور تاکید داشت. پادشاه بریتانیا در ابتدای سخنان خود، از خوش‌آمدگویی گرم کنگره آمریکا و فرصت گرامیداشت ۲۵۰ سالگی اعلامیه استقلال آمریکا قدردانی کرد. او رابطه بین آمریکا و بریتانیا را رابطه‌ای بی‌قیمت، همیشگی، غیرقابل جایگزین و شکست‌ناپذیر توصیف نمود و بر اهمیت حفظ و تقویت این پیوند تاریخی تاکید ورزید.

این سفر در راستای تقویت روابط بین دو کشور متحد و هم پیمان انجام می‌شود و نشان‌دهنده تعهد مستمر بریتانیا به همکاری با ایالات متحده در عرصه‌های مختلف است. چارلز سوم همچنین به حادثه تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید اشاره کرد و با ابراز تاسف عمیق، تاکید کرد که چنین اعمال خشونت‌آمیزی هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

او با نقل قولی از اسکار وایلد، نویسنده مشهور انگلیسی، به اشتراکات فرهنگی و ارزشی فراوان بین دو کشور اشاره کرد و با طنزی ظریف، تفاوت اصلی را در زبان دانست. این اشاره، با استقبال حاضران همراه شد و نشان‌دهنده درک متقابل و احترام به تفاوت‌های فرهنگی بود.

پادشاه بریتانیا در ادامه سخنان خود، به نقش منشور کبیر در شکل‌گیری نظام حقوقی آمریکا اشاره کرد و یادآور شد که این منشور در حداقل ۱۶۰ پرونده در دیوان عالی آمریکا در سال ۱۷۸۹ ذکر شده است و به عنوان پایه‌ای برای اصل کنترل و توازن در قدرت اجرایی عمل کرده است. این اشاره، نشان‌دهنده تاثیر عمیق تاریخ و فرهنگ بریتانیا بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا است.

او همچنین به سفر ملکه الیزابت دوم، مادرش، به آمریکا در سال ۱۹۹۱ اشاره کرد و یادآور شد که مادرش نیز در همان مکان و زیر نگاه مجسمه آزادی، سخنرانی مهمی ایراد کرده بود. این اشاره، پیوند نسلی و تداوم سنت‌های مشترک بین دو کشور را برجسته می‌ساخت.

پادشاه بریتانیا با اشاره به حوادث ۱۱ سپتامبر، وحدت و عزم نشان داده شده پس از آن حادثه را یادآور شد و بر ضرورت تکرار این وحدت و عزم در دفاع از اوکراین تاکید کرد. او گفت که بریتانیا در آن زمان در کنار آمریکا ایستاده بود و اکنون نیز در یادبود جدی روزی که هرگز فراموش نخواهد شد، در کنار آمریکا خواهد ایستاد. این اظهارات، نشان‌دهنده تعهد بریتانیا به حمایت از متحدان خود در برابر تهدیدات خارجی است.

چارلز سوم همچنین از ایمان مسیحی به عنوان یک لنگر محکم و الهام‌بخش یاد کرد و گفت که این ایمان نه تنها زندگی شخصی افراد را هدایت می‌کند، بلکه به عنوان اعضای جامعه نیز راهنمای آنهاست. او با اشاره به فعالیت‌های خود در زمینه روابط بین‌ادیان و درک بیشتر، بر اهمیت ایمان به پیروزی نور بر تاریکی تاکید کرد. این اظهارات، نشان‌دهنده ارزش‌های معنوی و اخلاقی پادشاه بریتانیا و اهمیت ایمان در زندگی اوست.

در همین روز، پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده، در کاخ سفید دیدار کردند. این دیدار، فرصتی برای تبادل نظر در مورد مسائل مهم بین‌المللی و تقویت روابط دوجانبه بود. این سفر، گامی مهم در راستای تقویت روابط بین دو کشور متحد و هم پیمان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تعهد مستمر بریتانیا به همکاری با ایالات متحده در عرصه‌های مختلف است.

این دیدارها و سخنرانی‌ها، پیام روشنی را به جهان مخابره می‌کنند: رابطه بین آمریکا و بریتانیا، رابطه‌ای استوار و پایدار است که در طول تاریخ، در برابر چالش‌ها و تهدیدات مختلف، مقاومت کرده و به پیشرفت خود ادامه داده است. این رابطه، نه تنها برای دو کشور، بلکه برای صلح و ثبات جهانی نیز اهمیت بسزایی دارد.

پادشاه بریتانیا با این سفر، بار دیگر بر اهمیت این رابطه تاکید کرد و نشان داد که بریتانیا همچنان به عنوان یک متحد قابل اعتماد و وفادار، در کنار آمریکا خواهد ایستاد. این سفر، همچنین فرصتی برای معرفی فرهنگ و ارزش‌های بریتانیا به مردم آمریکا و تقویت درک متقابل بین دو ملت بود.

انتظار می‌رود که این سفر، به تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دو کشور منجر شود و فصل جدیدی را در روابط آمریکا و بریتانیا آغاز کند. این سفر، در شرایطی انجام می‌شود که جهان با چالش‌های متعددی روبرو است و نیاز به همکاری بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بریتانیا و آمریکا، به عنوان دو قدرت بزرگ جهان، نقش مهمی در حل این چالش‌ها و ایجاد جهانی امن‌تر و عادلانه‌تر ایفا می‌کنند.

این سفر، نشان‌دهنده تعهد دو کشور به همکاری در این زمینه است و امیدواری‌ها را برای آینده‌ای روشن‌تر افزایش می‌دهد





