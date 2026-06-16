در مراسم اعطای نشان فداکاری، فرمانده کل ارتش به تأکید بر نقش رهبری، موفقیت‌های نظامی در خلیج فارس و اهمیت حمایت مردمی از دفاع ملی پرداخت.

فرمانده کل ارتش در مراسم تجلیل از شهدا و اعطای نشان فداکاری به خانواده‌های آن‌ها، بیاناتی سرشار از اعتماد به نفس و دعوت به ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن ارائه داد.

وی با اشاره به حضور مستمر رهبر کبری در دانشگاه امام علی (ع) و تأکید بر این‌که این رهبری نه تنها در میدان افکار بلکه در دل‌های سربازان و مردم کشور نقش اساسی ایفا می‌کند، اعلام کرد که نشان فداکاری که به این دانشگاه اعطا شده است، نماد تعهد بی‌پایان نظامی و مردمی به ایستادگی در مقابل هر گونه تجاوز است. فرمانده افزود که روحیه‌ای که از این تجلیل حاصل می‌شود، نه تنها به تقویت نیروی نظامی، بلکه به ارتقای حس مسئولیت‌پذیری شهروندان منجر می‌شود و این هم‌زمان منجر به افزایش توان بازدارندگی می‌گردد





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