سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، ابوالفضل پسندیده، در مصاحبه‌ای با رادیوی Radio Fórmula جزئیات پرواز کاروان تیم ملی فوتبال به مکزیک، ارزیابی امکانات تمرینی در تیخوانا و اطمینان از تعهدات امنیتی فیفا را بیان کرد و از حمایت مردم مکزیک قدردانی نمود.

شبکه رادیویی و رسانه‌ای Radio Fórmula که یکی از پربازدیدترین و تاثیرگذارترین رسانه‌های خبری در مکزیک است، نه تنها از طریق امواج رادیویی در سراسر این کشور، بلکه از طریق بسترهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی به میلیون‌ها نفر دسترسی دارد.

این رسانه با داشتن بیش از ۳٫۵ میلیون مشترک در یوتیوب، برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و ورزشی خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع شکل‌گیری افکار عمومی در مکزیک مطرح می‌کند. در این چارچوب، حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، یعنی آقای ابوالفضل پسندیده، یک فرصت بی‌نظیر برای انتقال مستقیم دیدگاه‌های حکومتی ایران به مخاطبان اسپانیایی‌زبان این قاره فراهم کرد.

در گفت‌وگوی اختصاصی که در برنامه‌های رادیویی این شبکه انجام شد، سفیر ایران به تشریح آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال کشور پرداخت. او اعلام کرد که کاروان تیم ملی پس از اتمام دورهٔ آمادگی در ترکیه، روز شنبه به سمت مکزیک پرواز خواهد کرد و پس از یک توقف کوتاه در اسپانیا، به شهر تیخوانا خواهد رسید. در این شهر، تیم در هتل مقصد مستقر می‌شود و برنامهٔ روزانهٔ تمرین و استراحت خود را آغاز می‌کند.

سفیر در ادامه اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا، به عنوان میزبان نهایی مسابقات جام جهانی، تعهدات امنیتی لازم را برای حفظ ایمنی تیم ملی ایران به عهده گرفته است و ایران با خوش‌بینی به روند برگزاری مسابقات نگریسته و امیدوار است تا با همکاری‌های بین‌المللی، این رویداد را با کمترین مشکل برگزار کند. او همچنین از میزبانی گرم مردم مکزیک و همکاری مقامات محلی تشکر کرد و تأکید کرد که این مهمان‌نوازی باعث تقویت احساس دوستی و همدلی مردم ایران نسبت به مکزیک شده است.

در بخشی دیگر از مصاحبه، سفیر به بررسی جنبه‌های فنی و تدارکاتی تیم ملی پرداخت و اظهار داشت که امکانات اقامتی و تمرینی در تیخوانا به مراتب مناسب و رضایت‌بخش است. او با اشاره به محدودیت‌ها و فشارهایی که در مسیر حضور تیم ملی در جام جهانی ایجاد شده است، گفت که این محدودیت‌ها در واقع باعث جلب توجه بیشتر جهانیان به تیم ملی ایران شده و می‌تواند موجبی برای حمایت گسترده‌تر از این تیم، به‌ویژه از سوی جامعهٔ بزرگ مکزیکی‌های مقیم ایالات متحده، باشد.

مجریان Radio Fórmula پس از اتمام گفت‌وگو، ارزیابی مثبت خود را از رویکرد سفیر ارائه دادند. آن‌ها بر این نکته تاکید کردند که سفیر با سبک آرام، منطقی و دیپلماتیک، مواضع خود را بدون ایجاد تنش یا دراماتیک‌سازی موضوعات مطرح کرده و به اطمینان کامل از تدابیر امنیتی فیفا و موفقیت برگزاری مسابقات اشاره کرده است.

یکی از مجریان به‌صراحت گفت که سفیر بارها بر ضرورت اعتماد به سازوکارهای امنیتی سازمان فوتبال جهانی (فیفا) تأکید کرده و از ایجاد جنجال‌های بی‌مورد خودداری کرده است. این رویکرد، نشانگر آرامش و اطمینان در خصوص حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ است. در پایان برنامه، مجریان برای تیم ملی ایران آرزوی موفقیت کردند و دوباره بر حرفه‌ای‌گری، احترام متقابل و تصویر آرام و مطمئنی که سفیر از ایران ارائه داد، تأکید کردند





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