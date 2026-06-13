در این سخنان، آیتالله سید حسن خمینی به بررسی نقش struct اداری، ایدئولوژیک و تمدنی در هویتیابی ملت ایران پس از فقدان رهبر شهید میپردازد و بر ضرورت همدلی و اعتماد به تصمیمات کلان تاکید میکند.
سید حسن خمینی در این سخنان به تحلیل تجربه انقلاب اسلامی ایران و بحران پس از فقدان رهبر شهید میپردازد. ایشان فقدان رهبر را فاجعهای غیرقابل تصور میخواند و تأکید میکند که ملت ایران بدون اتکا به فرد خاصی از این حادثه سرافراز بیرون آمد و سه عامل ایدئولوژیک، تمدنی و اداری در این موفقیت نقش اساسی داشتند.
وی با اشاره به دولت ۱۲۰ ساله ایران، بیان میدارد که این نظام دیوانسالاری علیرغم انتقادات، در بحران سربلند بیرون آمد. یادگار امام همچنین از تجربیات دوران جنگ و نقش مردم در حفظ نظم اداری و توزیع نامتعارف وصراحت مینماید. ایشان بر لزوم همدلی، اعتماد به خرد جمعی و تصمیمات کلان مسئولان و دوری از دعوا و اختلاف تأکید میکنند و از اقدامات وزارت راه و شهرسازی و نقش مدیران و مردم در آن دوران قدردانی میورزند.
همچنین از آقای قالیباف به عنوان نمونهای از مدیران باتجربه و خودمحور یاد میکند
رهبری انقلاب اسلامی همدلی خرد جمعی مدیریت دولتی