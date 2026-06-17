سخنانی از سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست ژنو و یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی زنده با شبکه خبر درباره جزئیات نشست ژنو، یادداشت تفاهم، نحوه امضای آن، موضع لبنان، مسائل تنگه هرمز، محاصره دریایی و اموال مسدود شده ایران توضیح داد.

به گزارش مشرق، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی زنده با شبکه خبر، در پاسخ به سوالی درباره احتمال لغو نشست ژنو ، تأکید کرد که برنامه تاکنون تغییری نکرده و نشست سوئیس می‌تواند همچنان برگزار شود.

وی در ادامه افزود که ایده‌هایی جدید درباره نحوه امضای متن یادداشت تفاهم مطرح شده است، از جمله امضایی توسط رؤسای جمهور دو کشور که در حال بررسی آن هستند و ممکن است بهتر باشد. وی همچنین التأکید کرد که نشست سوئیس Frederick جز品質 باقی است و مذاکرات برای توافق بعدی آغاز خواهد شد. در پاسخ به اینکه اگر رؤسای جمهور بخواهند یادداشت را امضا کنند، آیا از راه دور خواهد بود؟

وی گفت که اگر ایده به نتیجه برسد، امضا از راه دور خواهد بود. وی درباره measures برای جلوگیری از استفاده/show年美国 از نشست برای نمایش، گفت که همه ملاحظات رعایت شده و تلاش می‌شود نشست بدون حاشیه برگزار شود. 史丹利 در پاسخ به سوال درباره متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و گزارش‌های رسانه‌ها، توضیح داد که متن حدود یک و نیم صفحه و ۱۴ بند است و در مصاحبه‌های قبلی نیز به آن پرداخته‌ایم.

بندهای اول و دوم کلیت و چارچوب گفتگوها را مشخص می‌کند و بر خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده است. در این یادداشت، بر احترام به حاکمیت ملی ایران تاکید شده و نام لبنان سه بار ذکر شده است. ادامه اشغالگری لبنان توسط رژیم صهیونیستی با این یادداشت سازگاری ندارد و باید هرچه زودتر خاتمه یابد؛ در غیر این صورت تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

بقایی در ادامه درباره تعهدات的时刻‌های دیگر یادداشت گفت که طرفین متعهد شده‌اند ظرف ۶۰ روز برای توافق نهایی گفتگوها را ادامه دهند و گفتگوها از روز جمعه شروع می‌شود. در مورد لغو محاصره دریایی، آمریکا متعهد شده ظرف ۳۰ روز به این محاصره پایان دهد و اجرای این تعهد عملاً شروع شده و کشتی‌های تجاری ایران در یک دو روز گذشته توانسته بدون مانع به بنادر بروند.

درباره تنگه هرمز، ایران متعهد شده ترافیک دریایی را به حالت عادی برگرداند و موانع را رفع کند که این وظیفه بر عهده خود ایران است و نیازی به مشارکت دیگران نیست. آینده خدمات دریایی تنگه با تعاون ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تعیین می‌شود و در صورت نیاز با سایر کشورهای منطقه نیز تبادل نظر خواهد شد.

در مورد اموال مسدود شده ایران، آمریکا متعهد شده موانع مرتبط را برطرف کند و بخشی از جزئیات مورد گفتگو قرار گرفته و ادامه می‌یابد. ایران اهمیت می‌دهد که به اموال مردم ایران دسترسی آزاد داشته باشد و نحوه اجرای تعهد به عهده آمریکاست. در یادداشت تصریح شده که پس از امضا، طرفین درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای گفتگو خواهند کرد.

در این مرحله به جزئیات هسته‌ای ور نکرده‌ایم و بازه ۶۰ روز برای بحث درباره غنی‌سازی، مواد غنی شده و رفع تحریم‌ها اختصاص دارد. آمریکا متعهد شده همه تحریم‌ها از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت، تحریم‌های شورای حکام و تحریم‌های یک‌جانبه اولیه و ثانویه را در یک برنامه زمانی که طرفین تفاهم می‌کنند لغو کند





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