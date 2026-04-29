سخنان تند ترامپ درباره ایران و اوکراین: تهدید به تشدید فشارها و انتقاد از ناتو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی تند، بر موضع سختگیرانه خود در قبال ایران تاکید کرد و ادعاهای قابل توجهی در مورد خسارات وارده به توانمندی‌های نظامی و اقتصادی این کشور مطرح کرد. او همچنین از عدم پاسخگویی متحدان ناتو به درخواست کمک خود در جنگ اوکراین انتقاد کرد.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در مورد ایران و وضعیت منطقه، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. ترامپ در سخنان خود که به طور گسترده‌ای بازتاب یافت، بر موضع سختگیرانه خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و هرگونه مذاکره را منوط به پذیرش کامل و بی‌قید و شرط عدم داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران دانست.

او با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک پیشین، تصریح کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی نباید برای مذاکره با ایران مسافت‌های طولانی را طی کنند، بلکه اگر ایرانی‌ها تمایلی به مذاکره دارند، باید خودشان ابتکار عمل را به دست گرفته و با طرف آمریکایی تماس بگیرند. ترامپ با تکرار ادعاهای خود مبنی بر اینکه ایران هنوز به طور کامل به تعهدات خود در زمینه عدم توسعه سلاح هسته‌ای پایبند نیست، محاصره اقتصادی ایران را یک اقدام موفقیت‌آمیز و درخشان توصیف کرد و مدعی شد که این محاصره، اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی کشانده است.

او با اشاره به قدرت نظامی ایالات متحده، تاکید کرد که هیچ ارتشی در جهان نمی‌تواند با ارتش آمریکا برابری کند و خواستار تسلیم ایران در برابر فشارها شد. ترامپ همچنین ادعاهای قابل توجهی در مورد خسارات وارده به توانمندی‌های نظامی ایران مطرح کرد و مدعی شد که ۱۵۹ کشتی ایرانی در اعماق دریا غرق شده‌اند و بیش از ۸۰ درصد از توان موشکی ایران نابود شده است.

او همچنین به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت که تورم در این کشور به بالاترین سطح خود رسیده و پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو است و تحریم‌های بین‌المللی نقش مهمی در تشدید این چالش‌ها ایفا می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارزیابی ترامپ از وضعیت اقتصادی ایران، اغراق‌آمیز و دور از واقعیت است.

در بخش دیگری از سخنان خود، ترامپ به موضوع جنگ اوکراین و نقش کشورهای ناتو اشاره کرد. او گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به او پیشنهاد کمک در زمینه غنی‌سازی را داده است، اما او این پیشنهاد را رد کرده و به پوتین گفته است که ترجیح می‌دهد او در پایان دادن به جنگ با اوکراین مشارکت داشته باشد.

ترامپ همچنین از عدم پاسخگویی متحدان ناتو به درخواست کمک خود در جنگ اوکراین ابراز ناامیدی کرد و گفت که ایالات متحده به طور قابل توجهی به اوکراین کمک کرده است. او به گفتگوی خود با کیر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، اشاره کرد و گفت که استارمر وعده داده است که پس از پایان جنگ به ایالات متحده کمک خواهد کرد، اما ترامپ در پاسخ گفته است که آن زمان به کمک آنها نیازی نخواهد داشت.

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد مستقل‌طلبانه ترامپ در سیاست خارجی و انتقاد او از عملکرد متحدان سنتی ایالات متحده است. ترامپ همواره بر لزوم به اشتراک‌گذاری هزینه‌های دفاعی توسط متحدان ناتو تاکید کرده و از آنها خواسته است که سهم بیشتری در تامین امنیت جمعی ایفا کنند. او همچنین به انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا در قبال روسیه و اوکراین ادامه می‌دهد و معتقد است که می‌توانست با رویکردی متفاوت، از وقوع جنگ اوکراین جلوگیری کند.

به طور کلی، اظهارات ترامپ نشان‌دهنده تداوم مواضع سختگیرانه او در قبال ایران و روسیه و همچنین انتقاد او از سیاست‌های متحدان سنتی ایالات متحده است. این اظهارات می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روابط بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه داشته باشد. با توجه به سابقه ترامپ در سیاست خارجی، تحلیلگران معتقدند که او در صورت بازگشت به قدرت، احتمالاً رویکردی مشابه را در قبال ایران و روسیه در پیش خواهد گرفت.

این امر می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه و پیچیده‌تر شدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های موجود شود. در همین راستا، کارشناسان بر لزوم اتخاذ رویکردی هوشمندانه و واقع‌بینانه در قبال اظهارات ترامپ و همچنین تلاش برای تقویت دیپلماسی و گفت‌وگو تاکید می‌کنند. همچنین، توجه به منافع ملی و حفظ ثبات منطقه باید در اولویت قرار گیرد.

در نهایت، باید توجه داشت که اظهارات ترامپ تنها بخشی از یک تصویر بزرگتر است و تصمیمات نهایی در مورد سیاست خارجی ایالات متحده، به عوامل متعددی بستگی دارد





