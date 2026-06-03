ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ناوگان غیرنظامی جهانی صمود را محکوم و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست با تشکیل کمیسیون مستقل، ابعاد حقوقی این جنایت را بررسی کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود را بهشدت محکوم کرد و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل، ابعاد این حمله و تمامی نقضهای مرتبط با حقوق بینالملل و بشردوستانه را بهطور کامل بررسی و گزارش نهایی آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.
این درخواست مبتنی بر تحلیل حقوقی عمیق است که بر اساس اسناد و معاهدات بینالمللی همچون کنوانسیون چهارم ژنو، پروت-kil اضافی آن و کنوانسیون حقوق دریاهای سال ۱۹۸۲ (UNCLOS) تدوین شده است. بیانیه تأکید میکند که این حمله صرفاً یک حادثه منفرد نبود، بلکه حلقهای دیگر در زنجیره نقضهای سیستماتیک و گسترده حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی به شمار میرود و ابعاد آن شایسته توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای قضایی بینالمللی است.
ناوگان صمود یک کاروان دریایی غیرنظامی و چندملیتی با هدف انحصاری بشردوستانه، یعنی شکستن محاصره غیرانسانی نوار غزه و ارسال کمکهای ضروری شامل مواد غذایی، دارو، شیر خشک اطفال و تجهیزات پزشکی به جمعیت غیرنظامی محاصیرهشده، بود. این ناوگان متشکل از ۵۴ شناور با پرچم کشورهای مختلف و حامل بیش از ۴۰۰ فعال مدنی، پزشک، امدادگر، روزنامهنگار و شخصیتهای حقوقی از بیش از ۴۰ ملیت بود.
نیروهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی، بیش از ۲۵۰ مایل دریایی از سواحل غزه، این کاروان را محاصره، با استفاده از coercive measures متوقف، تمامی سرنشینان را بازداشت و شناورها را به بندر اشدود در سرزمینهای اشغالی منتقل کردند. این اقدام از سه منظر حقوقی مجزا اما درهمتنیده، واجد وصف تخلّف بینالمللی و جنایت سازمانیافته است. لایه نخست، محاصره طولانیمدت و فلجکننده نوار غزه بهبنیان محاسبه قرار میدهد. طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، مجازات جمعی بههر شکل ممنوع است.
محاصرهای که تمامی جمعیت یک منطقه را بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، از دسترسی به مایحتاج اساسی حیات محروم سازد، مصداق بارز مجازات جمعی و نقض آشکار این ماده است. افزون بر این، ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، گرسنگی دادن به غیرنظامیان را بهعنوان یک روش جنگی مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.
محاصرهای که بهطور سیستماتیک از ورود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند و باعث سوءتغذیه گسترده، شیوع بیماریهای قابل پیشگیری و مرگومیر غیرنظامیان گردد، دقیقاً مصداق همین منع مطلق است. در این چارچوب، تکلیف دولت محاصرهکننده، بر اساس حقوق بشردوستانه، نه حمله نظامی، که فراهمسازی ترتیبات لازم برای عبور آزادانه، سریع و بدون مانع کمکها و تضمین ایمنی امدادگران است.
حمله به ناوگان صمود، این تکلیف را نقض و آن را بهضد خود تبدیل کرده است؛ اقدامی که میتواند بهعنوان جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی مورد تعقیب قرار گیرد. لایه دوم، مربوط به عنصر مکانی وقوع حمله، یعنی水文 بینالمللی است که نظام حقوق حاکم بر آن، حقوق بینالملل دریاهای برپایه کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحّد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است.
بر اساس یک اصل بنیادین، دریای آزاد برای تمامی دولتها باز است وهمه دولتها از آزادی کشتیرانی در آن برخوردارند. مکمّل این اصل، قاعده صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم است که در ماده ۹۲ کنوانسیون تصریح شده و مقرر میدارد که کشتیها در دریای آزاد تابع صلاحیت انحصاری دولتی هستند که پرچم آن را برافراشتهاند و جز در موارد استثنایی پیشبینیشده در معاهدات بینالمللی، از هرگونه مداخله دولت ثالث مصون هستند.
موارد استثنایی که به یک کشتی جنگی اجازه بازرسی و توقیف یک کشتی خارجی در دریای آزاد را میدهد، بهطور حصری در ماده ۱۱۰ کنوانسیون احصا شده و شامل مواردی مانند ظن معقول به دزدی دریایی، تجارت برده، یا بیتابعیت کشتی است. این فهرست، جنبه حصری دارد و قابل تفسیر موسع یا تسری به موارد دیگر نیست.
-operation صهیونیستها برای توقیف شناورهای غیرنظامی در دریای آزاد بدون وجود هر یک از این استثناهای محدود، کاملاً غیرقانونی بوده و نقض صریح حقوق بینالمللی دریاها محسوب میشود. لایه سوم، نقض سبکpardakht حقوق انسانی فردی است که با بازداشت اجباری صدها فعال بشردوستانه و مدنی، بدون دلیل قانونی و بدون دسترسی به فرآیندهای قضاییMesh transparent از محرومیت از آزادی بهطور غیرقانونی نقض حقوق اساسی فردی طبق قطعنامههای سازمان ملل متحّد و عهد بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
این اقدام نیز میتواند بهعنوان بازداشت نامشروع و اخاذی در نظر گرفته شود. جمعبندی تحلیل حقوقی نشان میدهد که حمله به ناوگان صمود از Triune نقض متشکل از مصادره غیرقانونی داراییهای مدنی در دریای آزاد، تبعید قهری و بازداشت نامشروع، و ایجاد خطر عمدی بر جان افراد غیرنظامی تشکیل شده است که همگی نمونههای بارز جنایت سازمانیافته و جنایت جنگی محسوب میشوند.
بنابراین، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با استناد به تحلیل فوق و در اجرای رسالت ملی و بینالمللی خود در دفاع از حقوق بشر و مقابله با بیکیفرمانی، از تمامی نهادهای ذیربط بینالمللی ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد که با تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل و بدون وابستگی، این حوادث را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی ارائه دهند. این درخواست با هدف ایجاد پاسخگویی بینالمللی، حفاظت از حقوق بشردوستانه و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی در آینده مطرح شده است
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