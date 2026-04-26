سباستین ساو ، دونده کنیایی، با ثبت زمان یک ساعت و ۵۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه، تاریخ ماراتن را بازنویسی کرد و به نخستین ورزش کاری تبدیل شد که یک مسابقه رسمی ماراتن را در کمتر از دو ساعت به پایان می‌رساند.

این دستاورد، رکوردی را درنوردید که سال‌ها برای بشر دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید و می‌توان آن را با تلاش برای دویدن ۱۰۰ متر زیر ۹ ثانیه مقایسه کرد. ساو با عبور از خط پایان در ماراتن لندن، رکورد پیشین کلوین کیپتوم (۲ ساعت و ۳۵ ثانیه) را بیش از یک دقیقه بهبود بخشید.

پیش از این، الیود کیپچوگه در سال ۲۰۱۹ ماراتن را زیر دو ساعت دویده بود، اما این رکورد به دلیل شرایط کنترل‌شده، در فهرست رکوردهای رسمی ثبت نشد. ساو در طول مسابقه، سرعت خود را به طور مداوم افزایش داد و در نیمه دوم، حتی سریع‌تر از کیپچوگه عمل کرد. او در کیلومترهای پایانی، فرار سرنوشت‌سازی را آغاز کرد و تنها یومیف کجلچا توانست برای مدتی با او همراه شود.

کجلچا نیز با زمان ۱:۵۹:۴۱، دومین دونده‌ای شد که در شرایط مسابقه، زمان زیر دو ساعت را ثبت کرده است. جیکوب کیپلیمو نیز با زمان دو ساعت و ۲۸ ثانیه، در جایگاه سوم قرار گرفت. ساو در مصاحبه با بی‌بی‌سی، ابراز خوشحالی کرد و این روز را به یادماندنی توصیف کرد. او از شروع خوب مسابقه و احساس قدرت در نزدیکی خط پایان سخن گفت.

در رقابت زنان، تیگیست آسفا از اتیوپی با زمان ۲:۱۵:۴۱ رکورد جهانی خود را بهبود بخشید و از رقبای کنیایی خود پیشی گرفت. در ویلچررانی نیز، مارسل هوگ برای پنجمین سال متوالی قهرمان شد و به هشتمین عنوان قهرمانی در ماراتن لندن دست یافت. کاترین دبرونر نیز در ویلچررانی زنان، عنوان قهرمانی خود را حفظ کرد. ساو پیش از مسابقه، ابراز امیدواری کرده بود که رکورد کیپتوم را بشکند و در نهایت، به این هدف دست یافت.

او در تلاش قبلی خود در برلین، به دلیل گرمای هوا موفق به شکستن رکورد نشده بود. کارشناسان ورزشی، این دستاورد را تاریخی و بی‌نظیر توصیف کردند و بر اهمیت آن در جابجایی مرزهای ماراتن تاکید کردند. ساو با استفاده از کفش‌های فوق‌حرفه‌ای آدیداس، توانست رکورد شخصی خود را دو دقیقه و ۳۵ ثانیه بهبود بخشد. او همچنین، به طور مداوم تحت آزمایش‌های دوپینگ قرار می‌گیرد تا از پاکی عملکرد خود اطمینان حاصل شود.

ساو از تشویق تماشاگران قدردانی کرد و این پیروزی را به همه مردم لندن تقدیم کرد. مو فرح، دونده بریتانیایی، نیز به این دستاورد واکنش نشان داد و آن را اتفاقی باورنکردنی توصیف کرد. این رویداد، نه تنها در دنیای ورزش، بلکه در سطح جهانی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و نشان داد که مرزهای انسانی، همواره قابل جابجایی هستند





