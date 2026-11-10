سایپا قیمت خودرو ۱۹ آبان۱۴۰۵ تشکری هاشمی شهرداری تهران

بروزرسانی قیمت خودروهای سایپا و کوییک در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ و انتقاد شدید سید جعفر تشکری هاشمی از مدیریت شهری تهران درباره آب‌گرفتگی و ترافیک.

قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در بازار اعلام شد و جزئیات قیمت‌گذاری برای مدل‌های مختلف شامل کوییک ارائه گردید. در همین روز، سید جعفر تشکری هاشمی ، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ، با بیان نکات مهم درباره وضعیت زیرساختی و ترافیکی پایتخت، بر لزوم پذیرش مسئولیت توسط مدیران شهری برای مشکلات ناشی از بارندگی‌های اخیر تأکید کرد.

جزئیات قیمت‌گذاری خودروهای سایپا و کوییک

بر اساس آخرین گزارش‌های بازار، قیمت خودروهای سایپا برای تاریخ سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است. این روز مصادف با بررسی دقیق قیمت‌ها در جدول قیمت‌گذاری خودرو بوده که شامل مدل‌های گوناگون این خودروساز بزرگ است. مدل کوییک نیز از جمله خودروهای پرتقاضا در این بازه زمانی بود که قیمت آن به صورت دقیق و بدون اغماض در جداول منتشر شده ذکر شده است. خریداران و تحلیلگران بازار خودرو در تهران امروز بر روی این اعداد و ارقام به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های خود تمرکز داشته‌اند.

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انتقادات تشکری هاشمی از مدیریت شهری تهران

سید جعفر تشکری هاشمی در تذکر پیش از دستور چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، به شدت به نحوه مواجهه برخی مدیران شهری با مشکلات پیش‌آمده حین بارندگی‌های اخیر انتقاد کرد. وی خواستار آن شد که مدیران به جای انکار مشکلات، مسئولیت کامل آن را بپذیرند و در برابر شهروندان عذرخواهی کنند. تشکری هاشمی خاطرنشان کرد که مدیران باید برای رفع این مشکلات اقدام عملی انجام دهند و تنها به وعده‌های کلی اکتفا نکنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به حضور مردم در معابر در زمان بارندگی، اظهار کرد که اگرچه شادی مردم را زیر باران می‌دیدند، اما مشکلاتی نظیر آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر نیز به چشم می‌خورد. وی با بیان اینکه در شهری با وسعت حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، تأکید کرد که هیچ‌یک از مدیران تمایل ندارند چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما وقوع این مسائل قابل انکار نیست.

واکنش مردم به مشکلات زیرساختی و ترافیکی

تشکری هاشمی با انتقاد از نحوه انعکاس مشکلات بارندگی در برخی رسانه‌ها گفت که تعریف و تمجید گسترده در رسانه‌های هماهنگ با مدیریت شهری باعث واکنش منفی مردم شده است. وی اشاره کرد که مردم نقاط مختلف شهر را که دچار آب‌گرفتگی بوده‌اند به نمایش گذاشتند، اما با همان طبع شیرین و گرم ایرانی و با زبان طنز، این مشکلات را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد که آنچه امروز به عنوان تذکر بیان می‌شود این است که گله‌مندی مردم را به فال نیک بگیریم زیرا مردم دارند به ما کمک می‌کنند. وی افزود که اگر مردم اشکالی را می‌بینند، وظیفه مدیران است که مسئولیت‌پذیر باشند و اگر مشکلی را مشاهده کردند، به جای انکار و فرافکنی، با شجاعت و فروتنی مسئولیت آن را بپذیرند.

راهکارهای عملیاتی برای حل معضلات آبی و ترافیکی

سید جعفر تشکری هاشمی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات ترافیکی تهران در روزهای اخیر گفت که این موضوع فقط محدود به روزهای بارندگی و آب‌گرفتگی نبود و شاهد انباشت ترافیک و گره‌های شدید ترافیکی در معابر شهری بودیم که ارتباطی با باران نداشت. مدیران باید طرح‌های عملی کاهش مشکلات را به اجرا بگذارند.

وی افزود که دیشب نقشه ترافیکی تهران را نگاه می‌کرد و تقریباً هیچ نقطه‌ای از تهران نبود که رنگ ترافیکی آن را سیاه، زرشکی و قرمز نبیند. تشکری هاشمی خاطرنشان کرد که می‌دانم این مشکلات از قبل هم وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، اما انتظار داریم با برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی، شاهد کاهش این مشکلات باشیم.