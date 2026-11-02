سایپا کاهش مصرف سوخت به ۵.۵ لیتر و معرفی سه موتور جدید را هدف گرفت

گروه خودروسازی سایپا با معرفی سه موتور M15 و خودروی آریانو پلاگین‌هیبرید، مصرف سوخت ناوگان را هدف ۵.۵ لیتر قرار داد و از تولید ۳۰ هزار دستگاه تاکسی خبر داد.

گروه خودروسازی سایپا در اقدامی راهبردی برای کاهش فشار بر منابع انرژی کشور، استراتژی جدیدی را در توسعه قوای محرکه و سبد محصولات خود کلید زد. این شرکت بزرگ خودروسازی با هدف‌گذاری کاهش میانگین مصرف سوخت محصولات خود به عدد ۵.۵ لیتر در هر صد کیلومتر، گام‌های عملیاتی برای نوسازی فنی ناوگان حمل‌ونقل را آغاز کرده است. این دستاورد در حالی اعلام شده که مدیران این گروه خودروسازی اعلام کرده‌اند مصرف فعلی محصولاتشان حدود ۷.۳ لیتر بر صد کیلومتر است. این رقم نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی با استانداردهای جهانی و اهداف تعیین‌شده برای بهینه‌سازی مصرف است.

معرفی خانواده موتورهای جدید M15N

یکی از ارکان اصلی این تحول، توسعه و معرفی یک خانواده سه‌نفره از موتورهای سری M15N است که برای پوشش نیازهای متنوع خودروهای این شرکت طراحی شده‌اند. اولین نسخه، موتور M15N نسخه پایه با قدرت ۱۲۰ اسب‌بخار و گشتاور ۱۴۰ نیوتن‌متر است. این موتور به عنوان پایه و اساس خط تولید جدید عمل می‌کند و پایداری فنی را تضمین می‌نماید. نسخه دوم، موتور M15NT است که از فناوری توربوشارژ بهره می‌برد و قدرت آن به ۱۴۸ اسب‌بخار و گشتاور آن به حدود ۲۳۰ نیوتن‌متر افزایش یافته است. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده تلاش سایپا برای بهبود عملکرد بدون افزایش چشمگیر مصرف سوخت است. نسخه سوم و پیشرفته‌ترین عضو این خانواده، موتور M15NTD است که ترکیبی از توربوشارژ و سیستم تزریق مستقیم سوخت را در خود جای داده است. این موتور قدرتمند به توان ۱۶۰ اسب‌بخار و گشتاور ۲۷۰ نیوتن‌متر دست یافته که نشان‌دهنده جهش تکنولوژیک در بخش قدرت‌گیری است.

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خودروی آریانو با فناوری پلاگین هیبرید

در کنار توسعه موتورهای احتراق داخلی، سایپا به سمت فناوری‌های نوین و کم‌مصرف گام برداشته و خودروی آریانو را با سیستم پلاگین هیبرید معرفی کرده است. این خودرو که بر پایه پلتفرم آریا توسعه یافته، دارای دو موتور مجزا شامل یک موتور برقی و یک موتور بنزینی است. باتری این خودرو از طریق اتصال به شبکه برق شارژ می‌شود و امکان حرکت در مسیرهای کوتاه را تنها با نیروی الکتریکی فراهم می‌سازد. در مسیرهای طولانی‌تر، موتور بنزینی به طور خودکار وارد مدار می‌شود. این ترکیب برای بازار ایران که هنوز زیرساخت‌های شارژ کامل‌برقی در آن گسترده نیست، یک راهکار هوشمندانه است. مصرف سوخت ترکیبی آریانو حدود ۲.۷ لیتر در هر صد کیلومتر برآورد شده است. اگرچه این عدد بر اساس چرخه استاندارد آزمایشگاهی محاسبه می‌شود و ممکن است در شرایط واقعی رانندگی و ترافیک تغییر کند، اما پتانسیل بالایی برای کاهش مصرف نشان می‌دهد.

تولید انبوه و استانداردهای ایمنی

سایپا برنامه‌ریزی دقیقی برای ورود خودروی آریانو به بازار در دو نسخه عمومی و شخصی دارد. تیراژ اولیه تولید این خودرو برای بخش تاکسی‌های شهری، ۳۰ هزار دستگاه تعیین شده است که نشان‌دهنده تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی و کاهش اثرات زیست‌محیطی است. مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا نیز تایید کرده است که خودروی آریانو از کلیه ۱۲۲ استاندارد اجباری عبور کرده است. این استانداردها قرار است از سال آینده برای تمامی خودروسازان لازم‌الاجرا شوند. عبور موفق از این مرحله، نشان‌دهنده آماده‌سازی فنی و رعایت الزامات نظارتی وزارت صمت برای ورود این محصول به خطوط تولید انبوه است. این اقدام می‌تواند پیشگامی سایپا را در زمینه ایمنی و کیفیت محصول در سال‌های آینده تثبیت کند.

چالش‌ها و تاثیر بر ناوگان حمل‌ونقل

تجربه نشان داده است که مصرف سوخت تنها به طراحی خودرو محدود نمی‌شود و عواملی مانند کیفیت سوخت، ترافیک شهری، شیوه رانندگی و وضعیت فنی خودرو نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. برآوردها نشان می‌دهد مصرف متوسط ناوگان فعلی خودروهای داخلی حدود ۸ لیتر در هر صد کیلومتر است. با این حال، فناوری موتور و طراحی بهینه توسط خودروسازان، پایه مصرف را تعیین می‌کند. کاهش این عدد از ۸ به ۵.۵ لیتر، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و توجه به جزئیات فنی است. مدیران سایپا با تأیید مسئولان وزارت صمت، بر این باورند که کاهش مصرف باید از کارخانه آغاز شود و نه تنها به توصیه به رانندگان محدود گردد. موفقیت نهایی این طرح به قیمت تمام‌شده، کیفیت ساخت و میزان واقعی بنزینی که در عمل صرفه‌جویی می‌شود، بستگی خواهد داشت و نه صرفاً مراسم رونمایی محصولات.