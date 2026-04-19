سایه فساد و امید به تغییر در آستانه انتخابات بلغارستان؛ رادف در مرکز توجه

در حالی که بلغارستان خود را برای انتخابات پارلمانی جدید آماده می‌کند، ائتلاف «بلغارستان پیشرو» به رهبری رومن رادف، رئیس جمهور پیشین، با وعده مبارزه با فساد و ایجاد تغییر واقعی، در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، تشکیل دولت در فضایی آلوده به فساد و اختلافات سیاسی، چالش‌های بزرگی را فراروی رادف قرار داده است.

شاید هیچ چیز به اندازه طنین شعار 'اوستاوکا' (استعفا) در خیابان‌های صوفیه در دسامبر گذشته، که پس از گذشت حدود شش ماه همچنان در خاطره‌ها باقی است، گویای عمق نارضایتی مردم بلغارستان از وضعیت موجود نباشد. اعتراض‌های گسترده‌ای که نشان دادند بدون فشار خیابان، دولت‌ها تمایلی به تغییر نشان نمی‌دهند.

اکنون، در آستانه برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی، نگاه‌ها به سمت رومن رادف، رئیس جمهور پیشین بلغارستان، و ائتلاف نوپای او با گرایش چپ میانه، با عنوان 'بلغارستان پیشرو'، معطوف شده است. این سیاستمدار ۶۲ ساله، با پیشینه‌ای نظامی و چهره‌ای محبوب و به دور از اتهامات فساد که اغلب دامنگیر دیگر مسئولان سیاسی بلغارستان است، امیدوار است که بتواند اعتماد از دست رفته مردم به کشور و آینده‌شان را بازگرداند. رادف مدعی است که 'بلغارستان پیشرو' پاسخ به انتظارات جامعه برای تغییر واقعی، عدالت و رفاه است و به عنوان یک بدیل سیاسی قدرتمند تأسیس شده است.

اما سایه سنگین فساد، چونان کابوسی بر سر سیاست بلغارستان آوار شده است. در این کشور، اتهامات فساد اغلب به دو ضلع اصلی نشانه می‌رود: دلجان پفسکی، الیگارش قدرتمند از حزب 'جنبش حقوق و آزادی‌ها' (DPS)، و حزب محافظه‌کار 'گرب' (GERB)، که ظاهراً با او در ارتباط تنگاتنگ است. حزب 'گرب'، با سابقه‌ای درخشان در دو دهه گذشته و پنج دوره حضور در دولت، نیروی سیاسی تعیین‌کننده‌ای بوده است. پفسکی، غول سابق رسانه‌ای، به عنوان بازیگر پشت پرده سیستمی شناخته می‌شود که در آن منافع اقتصادی، دستگاه قضایی و سیاست به شکلی پیچیده درهم تنیده‌اند.

رادف، این سیستم را هدف اصلی مبارزه خود قرار داده و آن را هرمی معرفی می‌کند که با استثمار جامعه و ایجاد مصونیت از طریق کنترل نهادها، احزاب، انتخابات، رسانه‌ها و اقتصاد، عمیقاً در تار و پود زندگی اجتماعی و اقتصادی بلغارستان ریشه دوانده است. او وعده داده است که این هرم را در هم می‌شکند و اصلاحاتی اساسی در نهاد دادستانی، که به گفته منتقدان، تحت نفوذ سیاسی و عامل تداوم فساد است، به اجرا درخواهد آورد. این در حالی است که مواضع پیشین رادف در مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین، انتقادهایی را برانگیخت، هرچند حامیانش این موضع را عمل‌گرایانه و نه طرفدار روسیه ارزیابی می‌کنند. با این حال، در جریان کارزار انتخاباتی، نشانه‌هایی از تعدیل در مواضع او دیده می‌شود؛ ائتلاف 'بلغارستان پیشرو' بر تعهد کشور به اتحادیه اروپا تأکید کرده است، که برخی آن را تلاشی برای جذب طیف وسیع‌تری از رأی‌دهندگان می‌دانند.

در نظرسنجی‌ها، رادف با حدود ۳۰ درصد آرا، محبوب‌ترین چهره سیاسی بلغارستان است، اما وضعیت برای یافتن شرکای بالقوه جهت تشکیل دولت، پیچیده به نظر می‌رسد. یکی از گزینه‌های احتمالی برای ائتلاف، ائتلاف لیبرال 'پی‌پی-دی‌بی' است که شامل احزاب اصلاح‌طلب 'تغییر را پی می‌گیریم' (PP) و 'بلغارستان دموکراتیک' (DB) می‌شود. این احزاب که بیش از ۱۰ درصد حمایت در نظرسنجی‌ها دارند، مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود دارند. رهبر حزب 'پی‌پی'، آسن واسیلیف، دو گزینه را پیش روی شهروندان قرار می‌دهد: یکی، ادامه وضعیت موجود با حضور 'گرب' و 'جنبش حقوق و آزادی‌ها' (DPS) که فساد و فقر را پایدار نگه داشته است؛ و دیگری، پیشنهاد 'بلغارستانی قدرتمند در اروپایی قدرتمند'.

اما اجرای اصلاحات قضایی که نیازمند اکثریت دوسوم پارلمان است، با توجه به نظرسنجی‌های فعلی، حتی برای ائتلاف رادف و احزاب اصلاح‌طلب به تنهایی و یا در کنار هم، دور از دسترس به نظر می‌رسد. حتی یک ائتلاف دو جانبه نیز، به دلیل اختلافات محتوایی در مسائلی چون حمایت از اوکراین و پذیرش یورو، بیش از یک ائتلاف مصلحتی نخواهد بود. رادف نسبت به پذیرش یورو در سال آینده نیز تردید دارد، در حالی که احزاب اصلاح‌طلب موضعی کاملاً متفاوت اتخاذ کرده‌اند و در ماه‌های اخیر، حملات لفظی شدیدی میان طرفین رد و بدل شده است. همکاری با حزب 'گرب' نیز برای رادف گزینه‌ای نیست که بتواند با شعار مبارزه با فساد آن را توجیه کند، زیرا این حزب نماد وضع موجود و به عقیده بسیاری، نماد فساد است. احزاب اصلاح‌طلب نیز قاطعانه همکاری با 'گرب' را رد کرده‌اند.

بوریس پوپیوانوف، استاد علوم سیاسی، معتقد است که اگرچه رادف در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، اما احتمالاً پس از انتخابات ایده تشکیل ائتلاف را رد خواهد کرد. او می‌گوید که هرچه رادف به اکثریت مطلق نزدیک‌تر شود، احتمال تشکیل دولت بیشتر خواهد شد، اما در غیر این صورت، بحران سیاسی ادامه یافته و ممکن است دوباره شاهد انتخابات زودهنگام باشیم. این وضعیت، در شرایطی که بلغارستان، ضعیف‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۵ یورو را به عنوان واحد پول خود بپذیرد و به طور کامل به منطقه شنگن بپیوندد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. علاوه بر این، اخیراً مجلس بلغارستان با رد وتوی رئیس جمهور، با ارسال سلاح سنگین به کی‌یف موافقت کرده است، که نشان‌دهنده تلاطم‌های سیاسی داخلی در این کشور است.





