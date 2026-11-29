هشدار سقوط منچسترسیتی پس از محکومیت احتمالی در پرونده نقض قوانین مالی لیگ برتر؛ بررسی تاثیر این بحران بر رقابت با آرسنال و جدول قهرمانی.

در حالی که لیگ برتر انگلیس به مصاف یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل خود، یعنی تقابل دو تیم قدرتمند آرسنال و منچسترسیتی ، می‌رود، فضای عمومی فوتبال این کشور تحت‌تأثیر یک بحران حقوقی سنگین قرار گرفته است. آرسنال ، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس و منچسترسیتی ، یکشنبه ۸ آذر از ساعت ۲۰:۰۰ در دیداری حساس به مصاف هم می‌روند. حکم محکومیت سیتیزن‌ها در پرونده نقض قوانین مالی، روی این مسابقه و کل جدول لیگ برتر انگلیس سایه انداخته است. روی کاغذ، تقابل یکشنبه‌شب آرسنال صدرنشین و منچسترسیتی ِ رده‌سومی که تنها ۶ امتیاز فاصله دارند، باید همانند سال‌های اخیر نبردی سرنوشت‌ساز برای قهرمانی باشد.

تحلیل فشار روانی و موقعیت رقابتی دو تیم

آرسنال فصل گذشته پس از سه نایب‌قهرمانی پیاپی سرانجام به طلسم ناکامی پایان داد و قهرمان شد و سیتی در ۹ فصل اخیر تنها یک‌بار خارج از دو رتبه نخست قرار گرفته است. اما این‌بار شرایط کاملاً متفاوت است؛ بنگاه‌های شرط‌بندی سیتی را یکی از گزینه‌های سقوط می‌دانند. محکومیت منچسترسیتی در پرونده نقض ۱۱۵ مقررات مالی لیگ برتر، سایه‌ای تاریک بر فصل آن‌ها انداخته است. شاگردان انزو مارسکا فصل را با ۷ برد متوالی از جمله پیروزی ۳ بر صفر مقابل لیورپول در آنفیلد آغاز کردند، اما افت ناگهانی و کسب تنها یک امتیاز از چهار بازی اخیر لیگ نشان می‌دهد فشار روانی این پرونده بر تیم تأثیر گذاشته است.

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پیام‌های آزاردهنده و شکایات جدید بازیکنان ریورپلاته

در جریان پرونده دیگری، فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش، ریورپلاته، پیوسته بود، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به سی‌ان‌ان گفت که تنها یک هفته پس از ورودش، از دیه‌گو گواچی، سرمربی جدید تیم، پیامکی دریافت کرده است. مرکاو می‌گوید پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شده است. این فشارها سرانجام باعث شد او اقدام به خودکشی کند.

تاریخچه پرونده و اقدامات سیاسی مرتبط با آن

مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، نیز شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرده بود، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل کافی نبودن شواهد او را تبرئه کرد. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند و درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه را نپذیرفته است، پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد، به ایتالیا نقل مکان کرد و اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

تهدیدات حقوقی برای منچسترسیتی در آینده

با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و فرآیند طولانی رسیدگی به اعتراض‌ها، بعید است تکلیف نهایی این پرونده پیش از بازی برگشت دو تیم در ۳۱ ژانویه و حتی هفته‌های پایانی این فصل لیگ برتر مشخص شود. اگر درخواست تجدیدنظر سیتی رد شود، جریمه‌هایی نظیر کسر امتیاز یا حتی اخراج از لیگ در انتظار آن‌ها خواهد بود. موضوعی که نه‌تنها کورس قهرمانی، بلکه نبرد بقا در انتهای جدول را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. آرسنال برای تثبیت صدرنشینی به امتیازهای این بازی نیاز حیاتی دارد، هر نتیجه‌ای برای سیتی با یک اما همراه است.

اقدامات تراکتورسازان علیه بدرفتاری‌های هواداری

در بخش دیگر اخبار ورزشی، زنوزی درباره شرایط تراکتور گفت: در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته‌ایم، اما در لیگ نخبگان آسیا عملکرد مورد انتظار را نداشته‌ایم. انتخاب عمان به‌عنوان میزبان، اشتباه صددرصدی من بود. او با اشاره به قطع پروازهای مستقیم و مشکلات سفرهای آسیایی گفت: بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند. این شرایط روی عملکرد تیم تاثیر می‌گذارد و هواداران باید خستگی بازیکنان را در نظر بگیرند. مالک تراکتور با پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله اخیر تیمش، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد.