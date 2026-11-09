سایمون زیل: سلامت جهان در خطر کوپ۳۱ ترکیه

سایمون زیل دبیر اجرایی سازمان ملل در کوپ۳۱ ترکیه هشدار داد که تغییرات اقلیمی تهدیدی برای نظام‌های سلامت جهانی است و نیازمند اقدام فوری برای کاهش سوخت‌های فسیلی است.

سایمون زیل دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در جریان کنفرانس تغییرات اقلیمی کوپ۳۱ که در کشور ترکیه برگزار می‌شود، هشدارهای جدی‌ای درباره تهدیدات فزاینده زیست‌محیطی برای بهداشت عمومی ارائه داده است. این کنفرانس مهم بین‌المللی از تاریخ نهم تا بیستم نوامبر در ترکیه دایر شده و محوریت گفت‌وگوها در این رویداد بر پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان‌ها متمرکز است.

تبدیل بحران اقلیمی به همه‌گیری سلامت

سایمون زیل تصریح کرده است که بحران اقلیمی دیگر تنها یک چالش محیط‌زیستی نیست، بلکه به یک بحران جهانی سلامت با ابعادی مشابه یک همه‌گیری تبدیل شده است. او بیان کرده که بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، نه‌تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و نظام‌های سلامت کشورهای مختلف را نیز در هم می‌کوبد و توانایی پاسخگویی به بحران‌ها را کاهش می‌دهد. دبیر اجرایی سازمان ملل تضمین داده که موضوع سلامت بار دیگر به‌عنوان یک مسئله محوری و اصلی در نشستها و مذاکرات کوپ۳۱ مورد بررسی و توجه ویژه قرار خواهد گرفت تا راهکارهای عملی برای مقابله با آن یافت شود.

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انتخاب بین برق و هزینه‌های سوخت فسیلی

زیل با اشاره به دوراهی سخت پیش روی کشورها در کنفرانس ترکیه، بیان کرده که حاکمان با یک انتخاب بنیادین روبه‌رو هستند: یا برق یا شوک. او توضیح داده که کشورها می‌توانند اقتصاد جهانی را برای عصر برق از نو سیم‌کشی کنند، یا اینکه دردِ هزینه‌های مداوم و سنگین استفاده از سوخت‌های فسیلی را از سوی خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولتها بپذیرند. این هزینه‌ها شامل بارهای مالی و سلامت بر دوش نظام‌های بهداشتی می‌شود که تحت فشار افزایش بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا و گرمای شدید قرار دارند و نیازمند منابع بیشتری برای مقابله هستند.

آمار مرگ‌ومیر و رکوردهای گرمای تاریخی

بر اساس گزارش دقیق "لنسِت کانت‌داون ۲۰۲۶" منتشر شده، سوختن سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی با برآورد حدود ۳.۳ میلیون مرگ سالانه از طریق آلودگی هوای بیرونی و گرمای شدید مرتبط دانسته شده است. در ۱۲ سال گذشته گرم‌ترین سال‌ها در تاریخ ثبت دما رقم خورده و طبق گزارش تازه سازمان جهانی هواشنوایی که روز ۹ نوامبر منتشر شده، چهار سال اخیر، از جمله سال ۲۰۲۶، به‌عنوان چهار سال گرمِ رکوردشده رتبه‌بندی شده‌اند و این روند نگران‌کننده ادامه دارد.

تهدیدات آینده برای بیمارستان‌ها و آب سالم

زیل خاطرنشان کرده است که خطر اقلیمی هر ضعف موجود در یک نظام سلامت را پیدا می‌کند و آن را گسترده‌تر می‌سازد و پیامدهایی از قطع برق تا مختل شدن تصفیه و بهداشت آب را به دنبال دارد. او تأکید کرده که موضوع سلامت باید همیشه "در قلب اقدام اقلیمی" باشد و وزارتخانه‌های مسئول این حوزه باید در بحث‌های مربوط به سازگاری شرکت فعال داشته باشند. هر برنامه ملی سازگاری باید بتواند به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: آیا درمانگاه‌ها می‌توانند در طول موج گرما بازبمانند، آیا پس از سیل آبِ سالم در اختیار دارند، و آیا کارکنان حوزه سلامت می‌توانند یک شیوع بیماری را پیش از گسترش شناسایی کنند.

نیازمند تغییر بنیادین در برنامه‌های اقلیمی

دبیر اجرایی سازمان ملل با تأکید بر اینکه هیچ نظام سلامتی را نمی‌توان در برابر جهانی که بی‌وقفه در حال گرم‌تر شدن است تاب‌آور کرد، از کشورها خواسته اطمینان حاصل کنند که موضوع سلامت در نحوه طراحی برنامه‌های اقلیمی، تصمیم‌گیری‌های مالی و سنجش میزان پیشرفت گنجانده شود. او همچنین اشاره کرده که افزایش دما، خشکسالی و بارش‌های شدید می‌توانند به بیماری‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از گرما، دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و کاهش کیفیت هوا، سوءتغذیه و ناامنی غذایی، جراحات و تغییر در خطر بروز بیماری‌های انتقال‌یابنده از طریق آب و ناقل‌ها مانند وبا، مالاریا و دنگی کمک کنند.