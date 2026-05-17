سایت فیفا در گزارشی به شرایط و برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت: امیر قلعه‌نویی فهرست اولیه ۳۰ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

این تیم که برای چهارمین حضور متوالی خود را آماده می‌کند به ترکیه سفر خواهد کرد تا در دیداری تدارکاتی به مصاف گامبیا برود و سپس به کمپ اصلی خود در آریزونا آمریکا نقل مکان کند. ... در بخش دیگری از این گزارش آمده؛ تیم قلعه‌نویی از نظر تجربه بسیار غنی است و مهدی طارمی ستاره خط حمله این تیم است.

او یکی از بازیکنانی است که سابقه و تجربه خوبی در تیم ملی ایران دارد اما در این تیم نامی از چند بازیکن مطرح چون اللهیار صیادمنش و محمدجواد حسین‌نژاد دیده نمی‌شود. در این گزارش اشاره شده که قلعه‌نویی انتخاب این نفرات را سخت‌ترین تصمیم فنی دوران مربیگری‌اش دانسته است





