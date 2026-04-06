سال ۱۴۰۴ برای روزنامهنگاری ایران، سالی پر از چالش و تراژدی بود. تعدیل گسترده نیروها، تعطیلی رسانهها و عدم پرداخت حقوق، وضعیت بحرانی را در این حوزه آشکار کرد. این گزارش به بررسی این وضعیت و پیامدهای آن میپردازد.
سال ۱۴۰۴ برای روزنامهنگاری ایران، سالی پر از تلخی و تراژدی بود. تعدیل گسترده نیروها، تعطیلی برخی از روزنامهها و عدم پرداخت حقوق و عیدی به بسیاری از خبرنگاران، تصویری غمانگیز از وضعیت رسانه های کشور را به نمایش گذاشت. این وضعیت نهتنها بر معیشت روزنامهنگاران تأثیر گذاشت، بلکه به فرسایش سرمایه انسانی در این حوزه نیز دامن زد و زنگ خطری جدی برای آینده روزنامهنگاری ایران به صدا درآورد. بیش از صد نیروی انسانی، اعم از روزنامهنگار و کادر اداری، از یکی از بزرگترین رسانه های خصوصی کشور تعدیل شدند.
این تعدیلها، که اغلب بدون اطلاع قبلی و با بیتوجهی به وضعیت معیشتی کارکنان صورت گرفت، ضربهای مهلک به پیکره این رسانه وارد کرد و بسیاری از خبرنگاران و کارمندان را در آستانه سال نو با مشکلات عدیدهای مواجه ساخت. همزمان با این تعدیلها، روزنامه «پیام ما»، که در سالهای فعالیت خود اعتبار قابلتوجهی کسب کرده بود، تا اطلاع ثانوی فعالیت خود را متوقف کرد. این اقدام به بیکاری دهها روزنامهنگار دیگر منجر شد و شوک دیگری به جامعه رسانهای وارد کرد. علاوه بر این، روزنامه «هممیهن»، که پیشتر به دستور مراجع قضایی تعطیل شده بود، در واپسین روزهای اسفند خبر از عدم انتشار خود به خبرنگارانش داد. همچنین مجله «شبکه آفتاب» نیز اعلام کرد که دیگر منتشر نخواهد شد. این تعطیلیها و توقفها، نشاندهنده چالشهای عمیقتری در عرصه رسانه است و حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی، محدودیتهای سیاسی و عدم حمایت کافی از سوی نهادهای ذیربط، نفس روزنامهنگاری را در ایران به شماره انداخته است.\در این میان، گزارشها و اظهارنظرهای متعددی از سوی خبرنگاران رسانههای مختلف، حاکی از عدم دریافت حقوق و عیدی در اسفندماه بود. این مسئله، که در شرایط تورم فزاینده و گرانیهای افسارگسیخته، وضعیت معیشتی خبرنگاران را بیش از پیش دشوار کرده بود، موجی از اعتراض و نارضایتی را در میان اهالی رسانه به دنبال داشت. اگرچه معاونت مطبوعاتی کشور از حمایت از روزنامهنگاران سخن میگوید، اما به نظر میرسد که ضربهای که به مطبوعات کشور وارد شده، بسیار عمیقتر از آن است که با شعارهای حمایتی جبران شود. فاطمه باباخانی، روزنامهنگاری که سالها در حوزههای مختلف رسانهای فعالیت داشته و تخصصش محیط زیست بوده، یکی از قربانیان این موج تعدیل نیروهاست. او از تعطیلی روزنامه «پیام ما» و متعاقباً تعدیل نیروی خود از روزنامه «دنیای اقتصاد» خبر میدهد. باباخانی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیرات روانی این تعدیلها، معتقد است که این برخوردها نه تنها زندگی مالی، بلکه سلامت روانی و زیست اجتماعی خبرنگاران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. او میگوید: «یک وجه این موضوع مرتبط با مسائل مالی و حوزه اقتصادی است؛ که البته ساده و کمرنگ هم نیست. در شرایط فعلی که همه چیز با تورم درخورتوجهی گرانتر شده است، موضوع اقتصادی ماجرای معمولی در زندگی مردم به حساب نمیآید، باوجوداین، در مسئله تعدیل نیروها، فقط بُعد اقتصادی نیست که به افراد فشار میآورد. این حس که یکباره شما را بهعنوان نیروی انسانی متخصص کنار میگذارند، به شکل دیگری روان و زیست نیروی انسانی را به خطر میاندازد و همه زندگی افراد را دچار اختلال میکند.»\مژگان میرزایی، خبرنگار باسابقه حوزه اقتصادی، نیز از وضعیت روزنامه «دنیای اقتصاد» و تصمیمات اتخاذشده در آن رسانه میگوید. او با اشاره به شایعات مربوط به تعدیل نیروها که ماهها در این روزنامه مطرح بود، از شوک و تعجب کارکنان در پی اعلام این تصمیم در آستانه نوروز سخن میگوید. میرزایی اذعان دارد که شرایط اقتصادی حاکم بر رسانهها، از جمله کاهش نقدینگی و درآمد آگهیها، بر تصمیم مدیران در جهت تعدیل نیروها تأثیرگذار بوده است. او همچنین با اشاره به آمار بالای تعدیل نیروها در «دنیای اقتصاد»، از بیکار شدن حدود ۷۰ درصد از کارکنان این رسانه خبر میدهد. میرزایی هشدار میدهد که این تصمیم میتواند به الگویی برای سایر رسانهها تبدیل شود و به کاهش بیش از پیش نیروی انسانی در این حوزه منجر گردد. وی میافزاید: «دنیای اقتصاد به عبارتی بزرگترین رسانه خصوصی کشور محسوب میشود. رسانه بزرگی که نیروهای بسیار زیادی را جذب کرده بود و خبرنگاران متعددی در تمام این سالها آنجا به کار مشغول شده بودند. این تصمیم با چنین ابعاد بزرگی از سوی این روزنامه میتواند سبب شود دیگر رسانهها نیز به سراغ همین گزینه برای کاهش هزینههای خود بروند.» این وضعیت نهتنها بر روزنامهنگاران، بلکه بر کل جامعه نیز تأثیرگذار است. کاهش تنوع رسانهای، تضعیف نظارت و شفافیت و محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات، از جمله پیامدهای منفی این روند است. برای مقابله با این بحران، نیازمند حمایت همهجانبه از سوی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستیم. این حمایتها باید شامل تسهیل شرایط فعالیت رسانهها، تأمین امنیت شغلی خبرنگاران، افزایش دسترسی به منابع مالی و فراهم آوردن فضای مناسب برای آزادی بیان و قلم باشد
روزنامهنگاری تعدیل نیرو بیکاری حقوق رسانه