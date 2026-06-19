روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ماسکهای صورت و کرمهای روشنکننده فاقد مجوز را اعلام کرد. این محصولات در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ماسکهای صورت و کرمهای روشنکننده فاقد مجوز را اعلام کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از ماسکهای صورت و کرمهای سفیدکننده عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تاییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
این فهرست شامل ماسک صورت Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)، Kiss Beauty (Black Mask 24K Gold)، Karite (Bubble Clay Mask)، Aichun Beauty Fruit of the Wokali (Rice Mask)، کرمهای روشنکننده و سفیدکننده Donkey Milk (Whitening Cream)، Heaven Dove Ebug (Water Cream - جوانساز)، Simple (Moisturizing Cream)، Sadoer (Hand Cream)، و پاککننده و لایهبردار Images (Cleaning Exfoliating Gel)، Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)، Douceur (Toner) است. مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک، میتواند منجر به نازک شدن پوست، لکهای معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی شود
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