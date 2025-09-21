در پی اعتراض به وضعیت نامناسب چمن و زیرساخت‌های ورزشگاه‌ها، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که باشگاه‌ها مسئول آماده‌سازی و تجهیز ورزشگاه‌های خود هستند.

پس از اعتراض کادر فنی باشگاه پرسپولیس به وضعیت نامناسب چمن استادیوم تختی در بازی با چادرملو، و همچنین مشکلات مربوط به آماده نبودن ورزشگاه آزادی، سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار یک بیانیه، مسئولیت آماده‌سازی ورزشگاه ‌ها را به باشگاه ‌ها محول کرد. در این بیانیه آمده است: « باشگاه ‌ها وظیفه دارند ورزشگاه ‌های خود را جهت میزبانی مسابقات آماده کنند.» این موضع‌گیری در پی انتقادات گسترده از کیفیت زمین چمن ورزشگاه ‌ها و زیرساخت ‌های نامناسب فوتبال ایران صورت گرفته است.

سازمان لیگ در ادامه بیانیه خود با ابراز تعجب از برخی انتظارات، تاکید کرد: «با کمال تعجب گاهی مشاهده می‌شود که برخی بازیکنان و مربیان تیم‌های لیگ برتر، از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار دارند که ورزشگاه خانگی آن‌ها را تجهیز کرده و مشکلات زیرساختی را رفع کنند. این در حالی است که باشگاه‌ها، همان‌طور که در زمینه استخدام کادر فنی، بازیکنان و کادر اجرایی خود استقلال عمل دارند، در انتخاب، معرفی، تجهیز و توسعه ورزشگاه‌ها نیز مستقل هستند.» سازمان لیگ با این اظهارات، سعی در روشن ساختن مسئولیت‌های باشگاه‌ها و عدم دخالت مستقیم فدراسیون در امور زیرساختی ورزشگاه‌ها دارد. این موضع‌گیری می‌تواند پاسخی به انتقادات مطرح شده در خصوص کیفیت نامناسب زمین‌های چمن و کمبود امکانات در برخی از ورزشگاه‌های لیگ برتر باشد، که در نتیجه باعث نارضایتی بازیکنان، مربیان و هواداران شده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا کیفیت زمین و امکانات ورزشگاه‌ها به طور مستقیم بر کیفیت بازی، سلامت بازیکنان و جذابیت مسابقات تاثیر می‌گذارد.سازمان لیگ همچنین با اشاره به استانداردهای لازم برای ورزشگاه‌ها، بر لزوم توجه باشگاه‌ها به این موضوع تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، مالکیت مستقیمی بر ورزشگاه‌ها ندارند. بنابراین، ضروری است که باشگاه‌ها بیش از پیش به فکر تکمیل و تجهیز ورزشگاه‌های خانگی خود باشند تا مسابقات‌شان را در زمین‌های چمن مناسب و ورزشگاه‌هایی با استانداردهای مطلوب کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار کنند.» این بخش از بیانیه، باشگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت ورزشگاه‌های خود تشویق می‌کند. این در حالی است که بسیاری از باشگاه‌های ایرانی، با چالش‌های مالی متعددی روبرو هستند و تامین منابع مالی برای بازسازی و تجهیز ورزشگاه‌ها، برای آن‌ها دشوار است. این امر می‌تواند به بروز تفاوت‌های فاحش در امکانات و کیفیت ورزشگاه‌های مختلف لیگ برتر منجر شود، که این خود می‌تواند بر نتایج مسابقات و جذب تماشاگران تاثیرگذار باشد. همچنین، این بیانیه می‌تواند مقدمه‌ای برای وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در خصوص استانداردهای ورزشگاه‌ها و الزام باشگاه‌ها به رعایت این استانداردها باشد. این اقدام در بلندمدت به ارتقای سطح کیفی فوتبال ایران کمک خواهد کرد. اما سوالات مهمی در خصوص نحوه تامین مالی باشگاه‌ها و حمایت دولت و نهادهای مربوطه از این فرآیند مطرح می‌شود.معضل ورزشگاه‌ها در فوتبال ایران، به یک بحران جدی در دو سال گذشته تبدیل شده است. مشکلاتی که در استادیوم آزادی، به عنوان بزرگترین ورزشگاه کشور، وجود دارد، گواهی بر این ادعا است. استادیوم آزادی پس از دو سال از آغاز بازسازی، همچنان آماده بهره‌برداری نیست و به گفته وزیر ورزش، احتمالاً تا سال ۱۴۰۵ برای برگزاری مسابقات فوتبال و حضور تماشاگران آماده نخواهد شد. این تاخیر طولانی، علاوه بر ایجاد مشکلات برای تیم‌های پایتخت، باعث شده است که بسیاری از مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه‌های با کیفیت پایین‌تر برگزار شود و بر جذابیت و سطح فنی مسابقات تاثیر منفی بگذارد. این وضعیت، نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت برای حل مشکلات زیرساختی فوتبال ایران است. این برنامه‌ریزی باید شامل تامین منابع مالی، تعیین اولویت‌ها، نظارت بر روند بازسازی و تجهیز ورزشگاه‌ها، و همکاری بین باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و سایر نهادهای ذی‌ربط باشد. علاوه بر این، توجه به آموزش و تربیت متخصصان در زمینه نگهداری و مدیریت ورزشگاه‌ها نیز ضروری است. در مجموع، بهبود وضعیت ورزشگاه‌ها در فوتبال ایران، نیازمند یک رویکرد کلان و مشارکت همگانی است تا بتوانیم شاهد پیشرفت و ارتقای سطح کیفی فوتبال کشور باشیم





