معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، قوانین تبعیضآمیز را رد میکنند. این قوانین شامل صلاحیت صدور احکام اعدام و برگزاری محاکمههای علنی برای اعضای ویژه (نخبه) جنبش حماس میشود. سازمان ملل این قوانین را رد میکند. پیش نویس این قانون در جلسه عمومی کنست با اکثریت رأی موافق تصویب شده بود و امروز در شور دوم و سوم کنست تصویب شده است. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد: نوار غزه با وجود نسل کشی رژیم اسرائیل و ویرانگری این رژیم، در قلب معادله ملی فلسطین و مدافع آرمانهای عادلانه ملت فلسطین و در رأس آنها مسئله اسیران فلسطینی باقی خواهد ماند.
امروز این قانون در شور دوم و سوم کنست تصویب شده است. تصویب این قانون چند روز پس از تصویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، کیک تولد ۵۰ سالگی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با نمادی از چوبه دار و اشارهای به اعدام اسرای فلسطینی طراحی شده بود.
