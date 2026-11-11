حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، زمان‌بندی مقرر کرد که ۷٫۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از مهرماه باقی مانده، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه می‌توانند به صورت آنلاین درخواست خوداظهاری را تکمیل کنند.

حسن نوروزی ، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ، در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که حدود ۷٫۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از مرحله مهرماه باقی مانده، می‌توانند در بازه‌ای که تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ می‌انجامد، درخواست خوداظهاری را به صورت آنلاین تکمیل کنند.

زمان‌بندی دقیق ثبت درخواست سرپرست خانوار

با توجه به جدول زمان‌بندی، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی ۰ و ۱ در کد ملی خود، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، فرصت دارند. ارقام ۲، ۳ و ۴ در روز جمعه ۲۲ آبان، ۵، ۶ و ۷ در روز شنبه ۲۳ آبان و ۸ و ۹ در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، بخش‌های دیگری از سرپرستان خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

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همچنین دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به‌عنوان فرصت عمومی برای تمام سرپرستان خانوار اعلام شده و در این روزها می‌توانند بدون توجه به رقم پایانی کد ملی، فرم خوداظهاری را ثبت کنند. تمام ارتباطات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی webmy.gov.ir انجام می‌شود.

آمار مرحله نخست اجرای طرح اظهار

طبق آمار حسن نوروزی، در طول مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ در ماه مهر ۱۴۰۴، ۱۰٫۹۰۰ هزار سرپرست خانوار اقدام به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری کردند. با توجه به این تعداد، ۷٫۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از مجموع ۱۸٫۳۰۰ هزار سرپرست خانوار جامعه هدف، در زمره جاماندگان قرار گرفتند.

نوروزی تأکید کرد که اطلاعات ثبت‌شده پس از انجام فرآیند راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوارها خواهد بود. همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی، لازم است اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

آینده نزدیک: نکات کلیدی برای سرپرستان خانوار

سرپرستان باید به یاد داشته باشند که ثبت‌نام در دوره‌های مشخص به صورت آنلاین از طریق وب‌سایت my.gov.ir امکان‌پذیر است و عدم انجام این اقدام در تاریخ مقرر معیوبی در پایگاه داده می‌گذارد. برای جلوگیری از مشکلات، می‌توانند روزهای عمومی ۲۵ و ۲۶ آبان را به‌عنوان آخرین فرصت برای تکمیل فرم خوداظهاری در نظر بگیرند.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه اعلام خواهد کرد که پس از پایان این دوره، سناریوهای مختلفی برای فروگذار کالابرگ الکترونیک در دست است؛ اما اولین مرحله تا زمان تکمیل ثبت پرس و جو، در چهارچوب زمانی مذکور در جدول قرار دارد.