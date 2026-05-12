سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، ساعت کاری ادارات، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین کرد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی، ساعت کاری ادارات ، بانکها ، شهرداریها و نهادهای عمومی را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین کرد.
این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده است. طبق این بخشنامه، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
همچنین، استانداران در شرایط اضطراری میتوانند با استناد به بخشنامه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان حضور کارکنان دستگاههای اجرایی در محل کار، تصمیمگیری کنند
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ساعت کاری ادارات بانکها شهرداریها نهادهای عمومی مدیریت مصرف انرژی حفظ پایداری شبکه سراسری برق تامین آسایش عمومی استمرار خدماترسانی دستگاههای اجرایی مدیریت بهینه مصرف انرژی تصمیمگیری استانداران در شرایط اضطراری دورکاری و شناوری مدیران شهری برای بهرهگیری حداکثری از ناوگان ح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قیمت سکه و طلا امروز آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قیمت سکه و طلا امروز آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قیمت سکه پارسیان امروز آخرین وضعیت دریاچه ارومیه