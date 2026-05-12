سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، ساعت کاری ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین کرد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده است.

این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده است. طبق این بخشنامه، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

همچنین، استانداران در شرایط اضطراری می‌توانند با استناد به بخشنامه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در محل کار، تصمیم‌گیری کنند





