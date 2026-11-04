سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد تغییرات اقلیمی جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. اجرای شش مداخله کلیدی می‌تواند سالانه از ۱.۶ میلیون مرگ جلوگیری کند و تریلیون‌ها دلار سود اقتصادی ایجاد نماید.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش جدید خود تأکید کرده است که دولت‌ها باید بلافاصله شش اقدام عملیاتی را برای کاهش پیامدهای وخیم تغییرات اقلیم بر سلامت انسان‌ها اجرا کنند. این سازمان هشدار داده که بدون مداخله فوری، میلیاردها نفر در معرض خطرات جدی قرار خواهند گرفت.

آمار وحشتناک مرگ‌ومیر ناشی از گرما و بیماری

بر اساس برآوردهای دقیق منتشر شده توسط این نهاد بین‌المللی، حدود ۳.۶ میلیارد نفر از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند. اگر هیچ اقدام اضافی صورت نگیرد، خطرهای مرتبط با اقلیم مانند سوءتغذیه، مالاریا، اسهال و استرس گرمایی، بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ هر سال موجب ۲۵۰ هزار مرگ زودرس خواهند شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، حدود ۵۰۰ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان در معرض ناقلان بیماری‌های حساس به اقلیم قرار گیرند.

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شش مداخله حیاتی برای نجات جان انسان‌ها

اجرای شش مداخله مشخص در حوزه اقلیم و سلامت می‌تواند هر سال از ۱.۶ میلیون مرگ جلوگیری کند که معادل حدود یک مورد از هر ۴۰ مرگ در جهان است. این اقدامات شامل استقرار سامانه‌های هشدار سریع برای دمای بالا، تضمین دسترسی به آب آشامیدنی مقاوم در برابر شرایط جوی، توسعه زیرساخت‌های ابتدایی دفع فاضلاب، ارتقای بهداشت و شست‌وشوی دست، جایگزینی سوخت‌های خانگی آلوده با فناوری‌های پاک‌تر، و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری سوخت‌های فسیلی است.

نقش رهبری سازمان بهداشت جهانی در راهبرد جدید

تدروس آدهانوم گبرییسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، صراحتاً اعلام کرد که بحران اقلیمی در واقع یک بحران سلامت است و بخش قابل توجهی از آسیب‌های آن با ابزارهای موجود قابل پیشگیری می‌باشد. او افزود که گسترش اقدامات اثبات‌شده و مقرون‌به‌صرفه نه تنها جان میلیون‌ها نفر را نجات می‌دهد، بلکه بیشترین سود را برای کشورهایی خواهد داشت که بیشترین نیاز را به این مداخلات دارند. مدیرکل سازمان تاکید کرد که حفاظت از سلامت باید در کانون اصلی مذاکرات و اقدامات اقلیمی قرار گیرد.

منافع اقتصادی عظیم و بازده سرمایه‌گذاری

این گزارش نشان می‌دهد که کنار گذاشتن تدریجی سوخت‌های فسیلی نه تنها از بیش از ۱ میلیون مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر مانند سکته مغزی، سرطان ریه و آسم جلوگیری می‌کند، بلکه سالانه معادل ۵.۴ تریلیون دلار آمریکا مزایای مالی ایجاد می‌کند. برای پنج اقدام دیگر نیز به طور میانگین هر ۱ دلار آمریکا سرمایه‌گذاری، حدود ۲۴.۸ دلار آمریکا منفعت ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود در کشورهای با درآمد پایین و متوسط این بازده بیشتر باشد.