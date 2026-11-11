سازمان ملل متحد در بیانیهٔ جمعی هشدار می‌دهد که حدود یک‌چهارم جمعیت لبنان در وضعیت بحرانی گرسنگی قرار دارد و پیشنهاد می‌کند اقدامات فوری انجام شود. این خبر بنیان‌گذاری شده بر بحران انسانی لبنان در پس جنگ‌ها و بحران اقتصادی است.

سازمان ملل متحد در بیانیهٔ مشترک بین سازمان غذا و کشاورزی و برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرد که حدود یک‌چهارم جمعیت لبنان در وضعیت بحرانی گرسنگی قرار دارد و هشدار می‌دهد که تا نیمهٔ سال آینده تعداد پریشان شدگان ممکن است به یک‌میلیون و پانصد و هزار تن برسد.

حالة کنونی بحران غذایی در لبنان

انفجار نرخ هنگاری و بحران اقتصادی، همراه با دو جنگ اخیر با اسرائیل، باعث شد بیش از یک میلیون تن از افراد در لبنان با ناامنی غذایی دست در گریبان باشند. طبق گزارش، مناطقی که در دوران گذشته و امروز بسیار تحت عهدهٔ جنگ بودند، از جمله جنوب، شمال و شرق، شرایطی بسیار نامناسب دارند.

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آمارهای سازمان غذا و کشاورزی نشان می‌دهد که به‌وجود آمدن ناامنی غذایی در لبنان نه تنها بر زندگی افراد بلکه بر اقتصاد بانکی و کشاورزی خواهد گذاشت، چرا که چنان که گفته می‌شود حساسیت مردم در برابر مواد غذایی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به‌موقع می‌شود.

دلایل اصلی تفجیر بحران و تأثیرات آتی

ثروت درکاره از جنگ‌های پیشین در ماه مارس و فصل‌های ۷ سال پیش بهلحظهٔ امروز، برای بیمارستان‌ها و مدارس در سراسر کشور موجب ایجاد فشار شدیدی بر زیرساخت‌های خوراکی و کشاورزی شد. در حال حاضر، همهٔ مردم در لبنان انتظار کمک‌های بین‌المللی دارند، هرچند ظلم تریم شدن تطبیق با شرط‌های صندوق بین‌المللی پول هنوز تحقق نیافته است.

شرایط تنگ وید دیتا حاکی از اضطراب روتین در برابر بحران غذایی قرار می‌گیرد، و بیان سازمان ملل متحد به‌دنبال شرایط دیپلماسی فوری برای جلوگیری از تشدید وضعیت است.

خط لولهٔ راه‌حل و اقساط اقدام فوری

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد با آشنایی در برابر فشارهای مالی مورد انتظار، توصیه می‌کند که دولتمردان حوزهٔ بحران، به‌صورت فوری نیازمندی‌های مواد غذایی را از طریق برنامه‌های غذایی محدود، اصلاحات قانونی و تغییرات انسانی در دستبندی‌های پیکربندی کم هزینه تامین کنند.

در صورت عدم اقدام، درخواست سازمان ملل متحد، ممکن می‌شود به‌صورت هماهنگ با کشورهای معتبر، آمادگی برای تاثیر سنجی بیشتر در جهت کاهش احتمال گرسنگی در سطح جملۀ ادارۀ غذایی شود. در نهایت، موافقت میان مسئولان، مستلزم گام‌های عملی در جهت تدابیر میان‌عمد قدم برداشتن خواهد بود.