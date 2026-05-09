خبرگزاری دانشجو: در پی انتشار برخی اظهار نظرات درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، گزارش هایی از انتشار تبلیغات و پیامک های جعلی با موضوع ثبت نام این افراد منتشر شده است. در این خبر، سازمان خصوصی سازی با رد این ادعا ها اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه ای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان یا افرادی که پیش تر به هر دلیل از این طرح بهره مند نشده اند، وجود ندارد. در این خبر همچنین، تأکید شده است که طرح چنین اظهاراتی می تواند موجب گمراهی اقشار آسیب پذیر جامعه شود و زمینه سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را فراهم کند و از هموطنان انتظار می رود از بیان مطالب غیرمسئولانه در این زمینه خودداری کنند.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه ای برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار برخی اظهار نظرات درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان ، گزارش هایی از انتشار تبلیغات و پیامک های جعلی با موضوع ثبت نام این افراد منتشر شده است.

سازمان خصوصی سازی با رد این ادعا ها اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه ای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان یا افرادی که پیش تر به هر دلیل از این طرح بهره مند نشده اند، وجود ندارد. بر اساس اعلام این سازمان، هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام عدالت به گروه های جدید از مردم نیازمند تصویب قانون و طی مراحل قانونی است و تاکنون در این زمینه هیچ مصوبه یا ابلاغ رسمی صادر نشده است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امر به معروف و نهی از منكر جماندگان سهام عدالت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان ادارمقامی غیرمسئولانه تغییر قانون پیامک های جعلی با موضوع ثبت نام سهام عدالت

United States Latest News, United States Headlines