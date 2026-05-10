سازمان حقوق بشرانی الحنا گزارش دقیقی درباره حملات موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کومله زحمتکشان ایران در ارتفاعات بالیسان در استان اربیل ارائه کرد. همچنین به تحرکات اتحادیه علیه ایران اتمی اشاره کرد. همچنین به تحریمهای موجود و توافقهای پیشین در مورد ایران پرداخته و افکار رییس جمهور در مورد ایران تحلیل کرد.
سازمان حقوق بشرانی الحنا از حملات موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کومله زحمتکشان ایران در ارتفاعات بالیسان در استان اربیل خبر داد. از زمان آغاز جنگ ایران دردهم اسفند، مقرا و اردوگاههای احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند.
جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هستهای، در مورد تماس تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد پاسخ جمهوری اسلامی نوشت: 'تغییر وضع موجود ضروری است. محاصره لازم است، اما کافی نیست.
' برادسکی همچنین اشاره کرد: 'تصویر خلاف واقع رسانهها و برخی از تحلیلگران در مورد رییس جمهور نشان میدهد که به هیچ توافقی با رژیم ایران، صرف نظر از شرایط، مشتاق نیست. اگر او واقعا برای هر توافق مشتاق بود، مدتها پیش توافقی حاصل شده بود.
Iran Republican Armenia Iranian Hana Contact Obstruction Donald Geran