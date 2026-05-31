سازمان ملل در آستانه ورشکستگی؛ آمریکا و چین میلیاردها دلار بدهی دارند

سازمان ملل متحد به دلیل عدم پرداخت میلیاردها دلار بدهی از سوی آمریکا و چین، با بحران مالی شدید و احتمال ورشکستگی مواجه شده است. این نهاد اقدامات کاهش هزینه مانند تعطیلی دفاتر و حذف پستها را آغاز کرده است.
سازمان ملل متحد با یک بحران مالی بیسابقه روبرو شده است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این نهاد بینالملل ی در آستانه ورشکستگی قرار دارد زیرا ایالات متحده و چین میلیاردها دلار از پرداختهای خود را به تأخیر انداختهاند.
واشنگتن بیش از ۴ میلیارد دلار بدهی خود را پرداخت نکرده و از دهها برنامه و آژانس سازمان ملل، از جمله سازمان بهداشت جهانی، خارج شده است. این اقدامات بخشی از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای مقابله با هزینههای بیهوده و ناکارآمدی در سازمان ملل عنوان میشود. چین نیز با وجود ادعای حمایت از چندجانبهگرایی، پرداختهای خود را به کندی انجام میدهد.
پکن حتی پس از تزریق حدود ۸۵۰ میلیون دلار در جریان سفر وزیر امور خارجه خود، همچنان ۴۵۵ میلیون دلار بدهکار است. این دو کشور ۴۲ درصد از بودجه اصلی سازمان ملل را تأمین میکنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داده است که این سازمان در وضعیت متمایل به ورشکستگی قرار دارد و با چشمانداز فروپاشی مالی مواجه است. او تأکید کرده که تا اواسط اوت، این سازمان با کمبود نقدینگی جدی روبرو خواهد شد.
در واکنش به این بحران، سازمان ملل اقدامات بیسابقهای برای کاهش هزینهها انجام داده است. دفاتر خود را تعطیل کرده، ۳۰۰۰ پست دبیرخانهای را حذف کرده و ساعات کار مترجمان را کاهش داده است. همچنین پلههای برقی را خاموش کرده و از تعمیرات ساختمان مرکزی خود صرفنظر کرده است. در مناطق بحرانی آفریقا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، نیروهای حفظ صلح کاهش یافته و بازپرداخت به کشورهای فقیر تأمینکننده نیرو به تأخیر افتاده است.
ایالات متحده و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، بیشترین نفوذ را دارند و تأخیر در تأمین بودجه آنها بحران را تشدید کرده است. ترامپ در دورههای ریاست خود بودجه را مسدود کرده و کنگره جمهوریخواه نیز در دوره بایدن تخصیصها را محدود کرده است. ورشکستگی میتواند منجر به توقف برنامههای غذایی و امنیتی و عدم پرداخت حقوق کارکنان شود، در حالی که سازمان ملل توانایی استقراض یا تعدیل نیرو را ندارد
سازمان ملل متحد ورشکستگی آمریکا چین بحران مالی