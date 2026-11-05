سازمان بهداشت جهانی زمان مصرف قرص یدید پتاسیم را اعلام کرد

سازمان بهداشت جهانی بهترین زمان استفاده از قرص یدید پتاسیم در مواجهه با حمله هسته‌ای را تشریح کرد و دستورالعمل‌های پیشگیرانه را برای محافظت از سلامت عمومی ارائه نمود.

سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای جدید، بهترین زمان مصرف قرص یدید پتاسیم در صورت وقوع حمله هسته‌ای یا حوادث رادیولوژیکی را به‌طور دقیق تعیین کرد. این سازمان تأکید دارد که استفاده از این دارو باید پیش از یا بلافاصله پس از مواجهه با مواد رادیواکتیو صورت گیرد تا حداکثر اثربخشی را در محافظت از غده تیروئید داشته باشد. هدف اصلی این دستورالعمل‌ها، کاهش جذب ید رادیواکتیو توسط بدن و جلوگیری از آسیب‌های بلندمدت سلامتی است.

زمان‌بندی دقیق مصرف قرص ید

طبق اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی، قرص یدید پتاسیم زمانی موثر است که غده تیروئید قبل از ورود ید رادیواکتیو با ید پایدار اشباع شده باشد. این سازمان توصیه می‌کند که مصرف این دارو باید دقیقاً بر اساس دستورالعمل‌های مقامات بهداشتی محلی و در زمان مشخص شده توسط آن‌ها انجام شود. مصرف زودهنگام یا دیر هنگام می‌تواند اثرات محافظتی را به شدت کاهش دهد و حتی عوارض جانبی غیرضروری ایجاد کند. بنابراین، زمان‌بندی صحیح کلید اصلی موفقیت در این فرآیند پیشگیرانه است.

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مکانیسم اثر و حفاظت از تیروئید

قرص یدید پتاسیم با اشباع کردن غده تیروئید از ید غیر رادیواکتیو، مانع از جذب ید رادیواکتیو توسط این غده می‌شود. این مکانیسم ساده اما حیاتی، خطر ابتلا به سرطان تیروئید، به‌ویژه در کودکان و نوزادان، را که بسیار حساس‌تر هستند، به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند که این دارو تنها از غده تیروئید محافظت می‌کند و هیچ تأثیری بر سایر اندام‌های بدن در برابر پرتوهای رادیواکتیو ندارد. بنابراین، این قرص به عنوان یک مداخله تخصصی و محدود شناخته می‌شود.

دستورالعمل‌های ایمنی و هشدارهای مهم

مسئولان بهداشت جهانی هشدار می‌دهند که مصرف خودسرانه و بدون توصیه پزشک یا مقامات مربوطه از قرص یدید پتاسیم می‌تواند خطرات جدی برای سلامت داشته باشد. این دارو برای همه افراد مناسب نیست و افراد دارای شرایط پزشکی خاص مانند حساسیت به ید یا بیماری‌های پوستی خاص ممکن است دچار عوارض جانبی شوند. سازمان توصیه می‌کند که هرگونه مصرف باید تحت نظارت کارشناسان بهداشتی و بر اساس سن و وزن فرد تنظیم شود. اطلاعات کامل درباره دوزهای مناسب برای گروه‌های سنی مختلف در پروتکل‌های ملی هر کشور درج شده است.

آمادگی جهانی و ذخایر استراتژیک

سازمان بهداشت جهانی در حال همکاری با کشورهای مختلف برای افزایش ذخایر استراتژیک قرص یدید پتاسیم در صورت بروز بحران‌های هسته‌ای است. این اقدام بخشی از یک برنامه جامع آمادگی و پاسخ به حوادث رادیولوژیکی است که شامل آموزش عمومی و توزیع عادلانه دارو می‌شود. هدف نهایی این طرح، اطمینان از دسترسی سریع و آسان تمامی شهروندان به این داروی نجات‌بخش در ساعات اولیه بحران است. همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه برای ایجاد یک شبکه ایمنی جهانی جهت مقابله با تهدیدات هسته‌ای تقویت شده است.

تأثیر بر سیاست‌های سلامت عمومی

این اعلامیه سازمان بهداشت جهانی تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های سلامت عمومی کشورها دارد و لزوم بازنگری در پروتکل‌های پیشگیرانه محلی را برجسته می‌سازد. مقامات بهداشتی محلی موظف هستند تا اطلاعات جدید را در برنامه‌های آموزش عمومی گنجانده و دسترسی جامعه به این دارو را تسهیل کنند. این رویکرد جدید نشان‌دهنده اهمیت فزاینده آمادگی در برابر تهدیدات غیرمتعارف و نیاز به زیرساخت‌های بهداشتی قدرتمند است. سازمان بهداشت جهانی همواره بر شفافیت اطلاعاتی و مشارکت فعال جامعه مدنی در فرآیند آمادگی تأکید دارد.