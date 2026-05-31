این مقاله به بررسی تاریخچه، تحولات و چالش‌های سازمان برنامه و بودجه ایران می‌پردازد و بر لزوم بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی خود یعنی تدوین برنامه‌های راهبردی تأکید می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه از دیرباز به عنوان نهادی کلیدی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصاد ی ایران شناخته می‌شود. این سازمان که پیش از انقلاب اسلامی با هدف ترسیم نقشه راه پیشرفت کشور تأسیس شد، در طول دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است.

ابوالحسن ابتهاج، از بنیان‌گذاران این نهاد، تاریخ تأسیس آن را چند سال پیش از ۱۳۲۷ ذکر کرده است. تا پیش از انقلاب، این سازمان موفق به تدوین دو برنامه هفت‌ساله و سه برنامه پنج‌ساله عمرانی شد. سه برنامه اول با همکاری کارشناسان آمریکایی اجرا شد، اما اجرای اولین برنامه هفت‌ساله به دلیل تغییر دولت، ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد با چالش مواجه شد و به صورت ناقص پیش رفت.

پس از انقلاب، این سازمان در برهه‌ای با خروج یا کمبود کارشناسان روبرو شد، اما این خلأ پس از مدتی کوتاه ترمیم شد و فعالیت‌های سازمان احیا گردید. در دوره‌های مختلف، ساختار این سازمان تغییر کرده است؛ گاهی به عنوان وزارتخانه و گاهی به عنوان سازمان فعالیت کرده است. یکی از مهم‌ترین نوسانات، انحلال سازمان و ادغام وظایف آن در استانداری‌ها در دولت‌های نهم و دهم بود.

اگرچه هدف این مقاله نقد آن اقدام نیست، اما پرسش اساسی این است که چرا سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست عمدتاً درگیر بودجه‌ریزی و نظارت بر اجرای آن شده و از مأموریت اصلی خود یعنی تدوین برنامه‌های راهبردی فاصله گرفته است؟ چه عاملی مانع از ایفای این نقش حیاتی شده است؟ آیا این موضوع ریشه در عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی دارد یا به تعارض منافع مربوط می‌شود؟

تجارب تاریخی جوامع مشابه نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه باید محور اصلی تهیه برنامه‌های راهبردی باشد. دفاتر تخصصی این سازمان باید با تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نیرو و راه و شهرسازی، سامانه برنامه‌ریزی راهبردی کشور را ایجاد کنند.

این سامانه باید متناسب با تغییرات شرایط داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از یافته‌های علمی، به صورت پویا و مستمر، برنامه‌ها را تا پایان دوره بهبود بخشد و پیش از اتمام هر دوره، فرایند نوسازی آن را آغاز کند. در حال حاضر، این پرسش مطرح است که آیا دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صمت یا کشاورزی راهبردهای مشخصی برای پنج سال آینده و پس از آن دارند؟

و آیا الگوی ارتباطی آنها با سایر دستگاه‌ها بر مبنای این راهبردهای مدون شکل گرفته است؟ سخن بر سر رها بودن امور اقتصادی کشور نیست، بلکه بحث بر سر ضرورت وجود یک برنامه علمی، معین و مدون است که بتواند سرلوحه عمل دولت و جامعه قرار گیرد. برنامه‌ای که تخصیص منابع را جهت‌دهی کرده و زمینه تعالی و پیشرفت کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین آزمون و خطا فراهم کند.

معمولاً راهبردها چارچوب سرمایه‌گذاری‌های اصلی و مهم را در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌کنند و سیاست‌ها نیز تصمیمات مدیریتی‌ای هستند که اجرای راهبردها و دستیابی به اهداف برنامه را تسهیل می‌کنند. برای مثال، اگر به برنامه‌های پنج‌ساله کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، هند و دیگر کشورهای دارای برنامه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در یک دوره، راهبرد اصلی آنها عمدتاً معطوف به رشد و پیشرفت در یک یا دو حوزه مشخص مانند صنایع الکترونیک یا خودروسازی بوده است.

سپس هنگامی که در آن حوزه‌ها به سطح مطلوب رسیده‌اند، در دوره‌ای دیگر موضوعات دیگری را در اولویت توجه و حمایت قرار داده‌اند. این امر از آن رو است که رشد متوازن و جامع، با منابع محدود، در یک زمان واحد امکان‌پذیر نیست.

ناگفته نماند که اصل هم‌زمانی در امور ضروری همواره باید رعایت شود و همه حوزه‌های مهم سهمی هرچند کمتر و متفاوت از برنامه و تخصیص اعتبارات داشته باشند، اما حوزه‌هایی که در موضوع راهبرد توسعه قرار دارند، باید سهم بیشتری دریافت کنند تا از عقب‌ماندگی رها شده و به سطحی پایدار و قابل رقابت با جهان پیشرفته برسند. آنچه در اداره اقتصاد ایران محل تأمل و شگفتی است، این است که چرا سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان خود و دستگاه‌های اجرایی را عمدتاً درگیر بودجه‌ریزی سالانه و نظارت بر اجرای آن کرده و کمترین توجه را به تدوین برنامه معطوف داشته است.

اگر برای نمونه وزارت نیرو به تولید برق یا وزارت مسکن و شهرسازی به تأمین مسکن توجه می‌کند، این توجه غالباً از فشار تقاضا و آدرس نظام بازار ناشی می‌شود، نه از یک تفکر کارشناسی از پیش تعریف‌شده. حال آنکه برنامه‌محور بودن تخصیص منابع با واکنش‌محور بودن آن به کاستی‌های بازار، تفاوتی ماهوی دارد.

البته مقصود، یک برنامه جامع، اجباری و متمرکز نیست، بلکه نوعی برنامه با راهبرد محدود، هدفمند و به روش‌های ترغیبی است که با ساختار اقتصاد ایران انطباق نسبی دارد و با مقتضیات قانون اساسی نیز سازگار است. نظریه تجربی ۲۰-۸۰ که به پارتو نسبت داده می‌شود، می‌گوید اگر ۲۰ درصد از متغیرهای اثرگذار و مهم شناسایی و مدیریت شوند، می‌توان ۸۰ درصد سازوکار اقتصاد کشور را در مسیر هدایت خردمندانه قرار داد.

بی‌تردید نظام بازار اداره‌کننده بخش عمده‌ای از امور متعارف خواهد بود و در بسیاری از موارد منطق بازار راهگشاست اما راهنمای قیمت‌ها و آدرس‌های سودآوری که بر مبنای عرضه و تقاضا، تخصیص منابع را تعیین می‌کند، پاسخ‌گوی همه نیازهای جامعه نیست؛ زیرا مسائل و مصالح جامعه، به‌عنوان موجودیتی مستقل از افراد تشکیل‌دهنده آن، الزاماً بر مسائل و مصالح تک‌تک بازیگران اقتصادی منطبق نیست. برنامه‌ریزی دقیقاً برای پوشش نیاز بخش عمومی در طول زمان است.

تعارضات میان دستگاه‌ها، ناترازی‌های مزمن، عقب‌ماندگی‌های صنعتی در جهان رقابتی امروز و واردات کالاهایی که امکان تولید بهینه آنها در داخل کشور وجود دارد، همگی نشان‌دهنده ضرورت توجه به برنامه راهبردی چرخشی و پویا هستند





