سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعد و برق در ۱۷ استان هشدار داد

سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعد و برق در ۱۷ استان و وزش باد شدید در ۲۳ استان هشدار داد.

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در ۱۷ استان، وزش باد شدید در ۲۳ استان و افزایش ارتفاع موج در آب‌های شمال و جنوب کشور هشدار داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد. براساس این هشدار وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک، در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. حاکمیت این شرایط جوی، شنبه (۱۶ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی، شمال و مرکز اردبیل و یک‌شنبه (۱۷ خرداد) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و نیمه شمالی و شرق کردستان دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و صنعت کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده را توصیه می‌کند. سازمان هواشناسی با صدور هشداری دیگر از فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

براساس این هشدار زردرنگ رخداد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حاکمیت این شرایط جوی، یک‌شنبه (۱۷ خرداد) در همدان، کردستان، نیمه شمالی استان‌های کرمانشاه و مرکزی، گیلان، مازندران، البرز، قم، تهران، ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان و دوشنبه (۱۸ خرداد) در خراسان شمالی، گلستان، شمال استان‌های خراسان رضوی، اردبیل و آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران دور از انتظار نیست.

این شرایط آب و هوایی سه‌شنبه (۱۹ خرداد) در اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان و چهارشنبه (۲۰ خرداد) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال سمنان، ارتفاعات مازندران، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی دور از انتظار نیست. در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است. سازمان هواشناسی در بخش دیگر این هشدار از افزایش گرادیان فشاری خبر داد.

در این شرایط وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک و از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه احتمال انتقال گردوغبار از همسایه‌های غربی به مناطق غربی و جنوب غربی کشور پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی یک‌شنبه (۱۷ خرداد) در کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، فارس، غرب یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، گلستان، غرب خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان و دوشنبه (۱۸ خرداد) در کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، نیمه جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، شرق و جنوب سمنان و شرق اصفهان رخ خواهد داد.

حاکمیت این وضعیت آب و هوایی سه‌شنبه (۱۹ خرداد) در بوشهر، نیمه جنوبی فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شرق و جنوب سمنان، شرق اصفهان و شمال سیستان و بلوچستان و چهارشنبه (۲۰ خرداد) در شرق و جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال و شرق سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست. در این شرایط جوی احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی را توصیه می‌کند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا خبر داد.

براساس این هشدار، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود





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