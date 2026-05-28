سازمان ملل: بحران مسکن، به نقطه تلاقی فقر، نابرابری، جنگ، مهاجرت، سوداگری مالی و تغییرات اقلیمی تبدیل شده است

بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل، اکنون حدود ۳.۴ میلیارد نفر در جهان از دسترسی به مسکن مناسب محروم‌اند. همچنین بیش از ۱.۱ میلیارد نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن‌اند. گزارش سازمان ملل، یکی از متهمان اصلی بحران را «مالی‌سازی مسکن» معرفی می‌کند. این گزارش همچنین تأیید می‌کند که مدل‌های کاملا بازارمحور طی ۵۰ سال گذشته، نه تنها بحران مسکن را حل نکرده‌اند، بلکه در بسیاری از کشورها نابرابری را تشدید کرده‌اند.

جهان آرام‌آرام وارد دوره‌ای می‌شود که در آن داشتن خانه، دیگر یک حق بدیهی نیست؛ بلکه به رؤیایی دوردست برای میلیاردها انسان تبدیل شده است.

تازه‌ترین گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد با عنوان «گزارش شهرهای جهان ۲۰۲۶» تصویری هولناک از آینده شهرها ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن انسان‌ها یا خانه‌ای ندارند، یا خانه‌شان دیگر امن، قابل‌پرداخت و قابل‌زندگی نیست. این گزارش، بحران مسکن را فقط بحران «خانه‌دار نشدن» نمی‌داند. سازمان ملل هشدار می‌دهد مسکن حالا به نقطه تلاقی فقر، نابرابری، جنگ، مهاجرت، سوداگری مالی و تغییرات اقلیمی تبدیل شده؛ بحرانی که می‌تواند آینده اقتصاد و حتی ثبات سیاسی جهان را تهدید کند





سازمان ملل بخشی از ساختار اصلی شهرهای جهان ساختمان‌ها، یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین‌اند برای تغییر در ساخت و ساز، هنوز پنجره‌ای برای ت

