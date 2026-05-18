Head Topics

سازمان جهانی کار: جنگ خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت

اقتصاد News

سازمان جهانی کار: جنگ خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت
سازمان جهانی کارجنگ در خاورمیانهتاثیر بر دستمزدها و شرایط کاری
📆5/18/2026 3:54 PM
📰bbcpersian
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 51%

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی که منتشر کرد، هشدار داد که جنگ در خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت. طبق گزارش این سازمان، بحران خاورمیانه یک اختلال کوتاه مدت نیست و می‌تواند اثرات طولانی‌مدت داشته باشد که به‌تدریج به تغییر شکل بازارهای کار منجر شود. همچنین، جنگ باعث افزایش بیکاری جهانی، کاهش درآمدهای واقعی نیروی کار و اختلال در فعالیت‌های روزانه کارگران در سراسر جهان خواهد شد.

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد که جنگ در خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت و این تاثیر بسیار فراتر از مناطق درگیر جنگ خواهد بود.

طبق گزارش این سازمان، قیمت نفت از میانگین قیمت پیش از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد، ساعات کار در دنیا در سال ۲۰۲۶ به میزان نیم درصد و در سال آینده میلادی به ۱/۱ درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس، ۱۴ میلیون شغل تمام وقت امسال و ۴۳ میلیون شغل در سال آینده میلادی از بین خواهد رفت.

همچنین، درآمد واقعی نیروی کار در سال جاری ۱/۱ درصد و در سال آینده میلادی سه درصد کاهش پیدا می‌کند. جنگ به‌طور مستقیم بیش از یک میلیون شغل را در ایران از بین برده و در مجموع باعث بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

bbcpersian /  🏆 15. in İR

سازمان جهانی کار جنگ در خاورمیانه تاثیر بر دستمزدها و شرایط کاری ثبت Midagi در خاورمیانه خاصیت خطرناک Parf مشکوک ترین

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-18 18:54:25