سازمان جهانی کار: جنگ خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی که منتشر کرد، هشدار داد که جنگ در خاورمیانه بر دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت. طبق گزارش این سازمان، بحران خاورمیانه یک اختلال کوتاه مدت نیست و می‌تواند اثرات طولانی‌مدت داشته باشد که به‌تدریج به تغییر شکل بازارهای کار منجر شود. همچنین، جنگ باعث افزایش بیکاری جهانی، کاهش درآمدهای واقعی نیروی کار و اختلال در فعالیت‌های روزانه کارگران در سراسر جهان خواهد شد.

طبق گزارش این سازمان، قیمت نفت از میانگین قیمت پیش از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد، ساعات کار در دنیا در سال ۲۰۲۶ به میزان نیم درصد و در سال آینده میلادی به ۱/۱ درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس، ۱۴ میلیون شغل تمام وقت امسال و ۴۳ میلیون شغل در سال آینده میلادی از بین خواهد رفت.

همچنین، درآمد واقعی نیروی کار در سال جاری ۱/۱ درصد و در سال آینده میلادی سه درصد کاهش پیدا می‌کند. جنگ به‌طور مستقیم بیش از یک میلیون شغل را در ایران از بین برده و در مجموع باعث بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است





