سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به رکود اقتصاد جهانی هشدار داد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به رکود اقتصاد جهانی و جهش تورم در صورت تداوم جنگ خاورمیانه هشدار داد. این گزارش پیش‌بینی کرده که اگر جنگ خاورمیانه طولانی‌تر شود، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۱ درصد و در سال آینده به ۱.۸ درصد افت خواهد کرد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصاد ی نسبت به رکود اقتصاد جهانی و جهش تورم در صورت تداوم جنگ خاورمیانه هشدار داد. این گزارش می‌افزاید اگر جنگ خاورمیانه کوتاه‌مدت باشد، حامل‌های انرژی می‌تواند در تابستان امسال با رفع انسداد تنگه هرمز وارد بازارها شود و در این صورت، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اگر این مناقشه طولانی‌تر شود، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۱ درصد و در سال آینده به ۱.۸ درصد افت خواهد کرد و برخی از کشورها وارد رکود اقتصادی خواهند شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به رکود اقتصاد جهانی و جهش تورم در صورت تداوم جنگ خاورمیانه هشدار داد.

این گزارش می‌افزاید اگر جنگ خاورمیانه کوتاه‌مدت باشد، حامل‌های انرژی می‌تواند در تابستان امسال با رفع انسداد تنگه هرمز وارد بازارها شود و در این صورت، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال این گزارش پیش‌بینی کرده که اگر این مناقشه طولانی‌تر شود، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۱ درصد و در سال آینده به ۱.۸ درصد افت خواهد کرد و برخی از کشورها وارد رکود اقتصادی خواهند شد.

این نهاد بین‌المللی با ۳۸ عضو متعهد به بازار آزاد و دموکراسی در ادامه با اشاره به وابستگی بالای کشورهای آسیایی به انرژی خاورمیانه برآورد کرده که تاثیر ادامه جنگ بر اقتصاد این کشورها مخرب‌تر خواهد بود. تنگه هرمز محل عبور ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع مصرفی جهان است که از ۹ اسفند، توسط جمهوری اسلامی مسدود شده است.

حدود ۸۴ درصد نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور می‌کند راهی بازارهای آسیایی می‌شود، اما تاثیر جهش قیمت و کمبود آن بر بازارهای غربی نیز به شدت فشار آورده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده که افزایش قیمت انرژی می‌تواند در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ واحد درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کند و تورم ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان به ۴ درصد افزایش یابد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. در آسیا، رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. طبق برآورد این سازمان بین‌المللی، ژاپن از جمله اقتصادهایی خواهد بود که بیشترین آسیب را از اختلالات تجاری ناشی از بحران خلیج فارس می‌بیند.

رشد اقتصادی این کشور از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۷ به ۰.۸ درصد خواهد رسید





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