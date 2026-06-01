سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج و وقوع رگبار باران هشدار داد

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج به بیش از ۲ متر در خلیج فارس و بیش از ۱.۵ متر در دریای خزر و وقوع رگبار باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۳ استان هشدار داد.
سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج به بیش از ۲ متر در خلیج فارس و بیش از ۱.۵ متر در دریای خزر و وقوع رگبار باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۳ استان هشدار داد.
این سازمان با صدور هشدار نارنجیرنگ از افزایش وزش باد و ارتفاع امواج دریا خبر داد. براساس این هشدار، مواج و طوفانی شدن دریا، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ تا ۳۲ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲.۴ متر در مناطق دور از ساحل پیشبینی میشود.
این شرایط جوی، چهارشنبه (۱۳ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان، در خلیجفارس، پنجشنبه (۱۴ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و غرب تنگههرمز، جمعه (۱۵ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگههرمز و شنبه (۱۶ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگههرمز دور از انتظار نیست.
در این شرایط جوی، احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد. سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و فعالیتهای سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه میکند.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک سهشنبه (۱۲ خرداد) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و شرق اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی و چهارشنبه (۱۳ خرداد) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، اردبیل، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان و ارتفاعات در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان پیشبینی میشود.
وقوع این شرایط جوی پنجشنبه (۱۴ خرداد) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان و جمعه (۱۵ خرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، نیمه شمالی سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست. از اثرات این مخاطره جوی میتوان به احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سمپاشی باغات، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها توصیه میکند. در ادامه این هشدار با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آمده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک سهشنبه در تهران، البرز، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، بوشهر و جنوب فارس و چهارشنبه در سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب فارس پیشبینی میشود.
این شرایط آب و هوایی پنجشنبه در ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال شرق کرمان و شمال سیستان و بلوچستان و جمعه در ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان و سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست. احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره جوی است.
سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بهویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی توصیه میکند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد.
براساس این هشدار، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل پیشبینی میشود. حاکمیت این شرایط جوی، سهشنبه و چهارشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پنجشنبه (۱۴ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای مازندران و گلستان وجود دارد.
در این شرایط جوی احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به قفس های پرورش ماهی و تورهای صیادی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق های صیادی، شناورهای سبک، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی وجود دارد
سازمان هواشناسی، ارتفاع موج، رگبار باران، وزش باد