Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج و وقوع رگبار باران هشدار داد

اخبار هواشناسی News

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج و وقوع رگبار باران هشدار داد
سازمان هواشناسی، ارتفاع موج، رگبار باران، وزش باد
📆6/1/2026 12:48 PM
📰SharghDaily
239 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 68%

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج به بیش از ۲ متر در خلیج فارس و بیش از ۱.۵ متر در دریای خزر و وقوع رگبار باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۳ استان هشدار داد.

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج به بیش از ۲ متر در خلیج فارس و بیش از ۱.۵ متر در دریای خزر و وقوع رگبار باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۱۳ استان هشدار داد.

این سازمان با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از افزایش وزش باد و ارتفاع امواج دریا خبر داد. براساس این هشدار، مواج و طوفانی شدن دریا، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ تا ۳۲ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲.۴ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی، چهارشنبه (۱۳ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان، در خلیج‌فارس، پنج‌شنبه (۱۴ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و غرب تنگه‌هرمز، جمعه (۱۵ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه‌هرمز و شنبه (۱۶ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه‌هرمز دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی، احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد. سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه می‌کند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک سه‌شنبه (۱۲ خرداد) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و شرق اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی و چهارشنبه (۱۳ خرداد) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، اردبیل، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان و ارتفاعات در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش‌بینی می‌شود.

وقوع این شرایط جوی پنج‌شنبه (۱۴ خرداد) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان و جمعه (۱۵ خرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، نیمه شمالی سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست. از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند. در ادامه این هشدار با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آمده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک سه‌شنبه در تهران، البرز، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، بوشهر و جنوب فارس و چهارشنبه در سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب فارس پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط آب و هوایی پنج‌شنبه در ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال شرق کرمان و شمال سیستان و بلوچستان و جمعه در ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان و سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست. احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره جوی است.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی توصیه می‌کند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد.

براساس این هشدار، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود. حاکمیت این شرایط جوی، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پنج‌شنبه (۱۴ خرداد) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای مازندران و گلستان وجود دارد.

در این شرایط جوی احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به قفس های پرورش ماهی و تورهای صیادی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق های صیادی، شناورهای سبک، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی وجود دارد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

سازمان هواشناسی، ارتفاع موج، رگبار باران، وزش باد

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 15:48:01