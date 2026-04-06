سازمان جهانی بهداشت نسبت به پیامدهای بهداشتی ناشی از حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هشدار داد و خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد.

سازمان جهانی بهداشت نسبت به پیامدهای حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران هشدار داد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ، تدروس آدهانوم گبریسوس، نسبت به هدف قرار گرفتن نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران ابراز نگرانی شدید کرد و نسبت به اثرات بهداشتی وخیمی که چنین حمله ‌ای می‌تواند به دنبال داشته باشد، هشدار داد. وی تاکید کرد که این اثرات می‌تواند نسل‌ها ادامه یابد و عواقب جبران‌ناپذیری بر سلامت مردم و محیط زیست داشته باشد.

گبریسوس در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اشاره‌ای به نگرانی‌های رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در خصوص حمله به این نیروگاه داشت. وی تصریح کرد که سازمان جهانی بهداشت این نگرانی‌ها را تایید می‌کند و معتقد است امنیت تاسیسات هسته‌ای ایران باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. گبریسوس همچنین با اشاره به تکرار حملات به نیروگاه بوشهر، این حملات را یادآوری کننده پتانسیل بروز یک فاجعه هسته‌ای دانست که می‌تواند عواقب بهداشتی بلندمدتی به دنبال داشته باشد. وی خواستار توقف فوری این حملات و تلاش برای کاهش تنش‌ها در منطقه شد. \ نیروگاه هسته‌ای بوشهر که در جنوب ایران و در نزدیکی خلیج فارس واقع شده است، صبح روز ۴ آوریل مورد حمله قرار گرفت. این حمله که بنا بر گزارش‌ها توسط آمریکا و اسرائیل انجام شده است، منجر به جان باختن تعدادی از کارکنان امنیتی نیروگاه شد. این چهارمین باری است که از تاریخ ۲۸ فوریه، نیروگاه بوشهر هدف حملات قرار می‌گیرد. این حملات نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و ناامنی در منطقه است و نگرانی‌های جدی را در مورد پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی بر سلامت و امنیت مردم و همچنین ثبات منطقه‌ای برانگیخته است. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان نیز نسبت به این حملات واکنش نشان داده و خواستار خویشتنداری و رعایت قوانین بین‌المللی شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که این حملات می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود در منطقه منجر شود و تلاش‌ها برای صلح و ثبات را با موانع جدی روبرو سازد. \ در ادامه، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اهمیت صلح و آرامش در منطقه، اعلام کرد که صلح بهترین راه حل برای این وضعیت است. وی از تمام طرف‌های درگیر خواست تا برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تلاش کنند. گبریسوس همچنین بر ضرورت حفاظت از جان انسان‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدامی که می‌تواند سلامت و امنیت عمومی را به خطر بیندازد، تاکید کرد. سازمان جهانی بهداشت آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های لازم به منظور مقابله با پیامدهای احتمالی این حملات اعلام کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا در این زمینه همکاری و همبستگی خود را نشان دهد. با توجه به موقعیت استراتژیک نیروگاه بوشهر و اهمیت آن در تامین انرژی و همچنین نقش آن در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، هرگونه حمله به این نیروگاه می‌تواند عواقب گسترده‌ای داشته باشد و منطقه را با چالش‌های جدی روبرو سازد. این حملات علاوه بر تهدید سلامت و امنیت مردم، می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن اعتماد بین‌المللی منجر شود. بنابراین، توقف فوری این حملات و تلاش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است





aa_persian / 🏆 11. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

نیروگاه هسته‌ای بوشهر سازمان جهانی بهداشت ایران حمله تنش

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها