سازمان ملل از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال و نسبت به وضعیت لبنان ابراز نگرانی کرد

سخنگوی سازمان ملل نسبت به مذاکرات آتی ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان ابراز خوش‌بینی کرد و همزمان نسبت به وخامت اوضاع انسانی در لبنان هشدار داد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران به موضوعات مختلفی از جمله مذاکرات ایالات متحده و ایران و وضعیت وخیم لبنان پرداخت. دوجاریک در خصوص مذاکرات آتی آمریکا و ایران که قرار است با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد برگزار شود، گفت: دبیرکل سازمان ملل از این مذاکرات استقبال می‌کند.

وی افزود: دبیرکل از طرفین می‌خواهد تا از این فرصت دیپلماتیک برای تعامل با حسن نیت به منظور دستیابی به یک توافق پایدار و جامع استفاده کنند، توافقی که هدف آن کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری است. دوجاریک همچنین تصریح کرد: ژان آرنو، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، در حال حاضر در منطقه خاورمیانه حضور دارد تا از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت کند. دبیرکل تأکید می‌کند که هیچ جایگزینی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی مطابق با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل، وجود ندارد، این موضع نشان‌دهنده تعهد سازمان ملل به صلح و ثبات در منطقه است. این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش‌ها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش این تنش‌ها در حال انجام است. دوجاریک با اشاره به اهمیت گفت‌وگو و مذاکره برای حل اختلافات، بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل و حفظ جان غیرنظامیان تأکید کرد. سازمان ملل متحد امیدوار است که این مذاکرات بتواند گامی مهم در جهت کاهش تنش‌ها و ایجاد صلح پایدار در منطقه باشد.\در ادامه، دوجاریک به وضعیت نگران‌کننده لبنان اشاره کرد و گفت: وضعیت این کشور همچنان رو به وخامت است و خدمات اساسی برای افراد نیازمند تحت فشار شدید قرار دارد. وی با اشاره به گزارش وزارت بهداشت لبنان، اعلام کرد که حملات اخیر در سراسر این کشور، منجر به کشته شدن بیش از 300 نفر و زخمی شدن بیش از 1100 نفر شده است. بر اساس این گزارش، شمار کل قربانیان از 2 مارس تا کنون به حدود 1900 نفر رسیده و بیش از 6000 نفر نیز زخمی شده‌اند. دوجاریک با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این وضعیت، تصریح کرد که همکاران بشردوستانه سازمان ملل همچنان به شدت نگران حملات به خدمات بهداشتی و اورژانس در لبنان هستند. وی به حمله به یک آمبولانس در استان صور اشاره کرد که منجر به کشته شدن دو امدادگر شد. سخنگوی سازمان ملل با تأکید بر وخامت اوضاع در سیستم بهداشت و درمان لبنان، به هشدارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احتمال کمبود تجهیزات در برخی بیمارستان‌ها در چند روز آینده اشاره کرد. وی همچنین به اختلال در زنجیره‌های تامین و افزایش تقاضا برای داروهایی مانند انسولین اشاره کرد که دسترسی به آن‌ها را برای بیماران مزمن دشوارتر می‌کند. دوجاریک با تأکید بر ضرورت توقف درگیری‌ها و کاهش تنش‌ها، از همه طرف‌ها خواست تا از غیرنظامیان محافظت کرده و به حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند. وی افزود: کارکنان حوزه سلامت، آمبولانس‌ها، مراکز درمانی و زیرساخت‌های غیرنظامی باید در همه زمان‌ها مورد حفاظت قرار گیرند و برای ارائه کمک‌های انسانی به‌صورت ایمن و بدون مانع، نیاز به تامین مالی و حمایت‌های بیشتر وجود دارد.\در پایان، دوجاریک به اهمیت نقش میانجیگری در کاهش تنش‌ها اشاره کرد. وی یادآور شد که حملات اسرائیل به لبنان در حالی صورت می‌گیرد که نخست‌وزیر پاکستان، به عنوان میانجی تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا، صراحتا توقف جنگ علیه لبنان را بخشی از تفاهم آتش‌بس با ایران دانسته بود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه‌ای و ضرورت توجه به عوامل مختلف در دستیابی به صلح پایدار است. سازمان ملل متحد بر این باور است که با همکاری همه طرف‌ها و احترام به اصول حقوق بین‌الملل، می‌توان به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای بحران‌های موجود دست یافت. سازمان ملل متحد همچنان به حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در لبنان ادامه می‌دهد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌های لازم را برای بهبود وضعیت انسانی در این کشور فراهم کند. سازمان ملل متحد همچنین از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و قوانین بین‌المللی پایبند باشند و گام‌های لازم را برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح پایدار بردارند. این سازمان بر این باور است که صلح پایدار تنها از طریق مذاکره، احترام متقابل و همکاری بین‌المللی امکان‌پذیر است





