سارق سریالی گوشی تلفن همراه: از شگردهای متنوع تا اعتراف به اعتیاد به سرقت

سارق ۳۸ساله‌ای که بخش عمده‌ای از زندگی‌اش را در زندان گذرانده، در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی گوشی تلفن همراه اعتراف کرد. او از شگردهای متنوعی برای سرقت گوشی‌ها استفاده کرد و حتی از کلکسیون قاب‌های گوشی‌های سرقتی در خانه‌اش سخن گفت. این متهم بیان کرد که معتاد به سرقت گوشی است و هر بار پس از آزادی از زندان، دوباره به این کار روی می‌آورد.

تحقیقات از سارق ۳۸ساله‌ای که بخش عمده‌ای از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان گذرانده و آخرین بار هم پس از آزادی دوباره به سرقت گوشی تلفن همراه روی آورده بود، در جریان است.

به گزارش سایت جنایی، این متهم به نام شهروز در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی با شگردهای متنوع اعتراف کرد که در ادامه برخی از شیوه‌های خود را توضیح داده است. آخرین بار چند سال زندان بودی؟ آخرین بار هشت سال حبس کشیدم. چه سوابقی داری؟

همه‌اش سرقت گوشی است. بعد از آزادی دوباره چرا سرقت را شروع کردی؟ وقتی آزاد شدم، باید کلی بدهی رد مال می‌دادم. به این دلیل سرقت کنی؟

چون راه درآمد دیگری بلد نبودم. دنبال کار دیگری رفتی؟ بله، اما چند ماه بیشتر طول نکشید که دوباره با دوست قدیمی‌ام دست‌به‌کار شدیم. شگردهایت برای سرقت گوشی چه بود؟

شگردهای مختلفی داشتم. توضیح بده؟ پشت چراغ قرمز گوشی رانندگان را قاپیدن، سرقت از کسانی که در خیابان با گوشی صحبت می‌کنند یا تصادف ساختگی. آیا شگرد دیگری هم داشتید؟

بله، یکی از موفق‌ترین شگردها این بود که با موتور به مردان نزدیک می‌شدیم و ادعا می‌کردیم مزاحم زنم شدی. بعد با تهدید چاقو گوشی‌شان را می‌گرفتیم تا چک کنیم، بعد گوشی را می‌دزدیدیم. ایده این شگرد مزاحم زنم شدی را از کجا آوردی؟ خودم طراحی کردم.

دیدم بیشتر مردها وقتی می‌شنوند به همسرشان توهین شده، گیج می‌شوند و مقاومت کمتری می‌کنند. این شگرد خیلی خوب جواب می‌داد. با گوشی‌های سرقتی چه‌کار می‌کردی؟ معمولاً سریع می‌فروختم.

ولی قاب گوشی‌ها را نگه می‌داشتم. الآن در خانه‌ام کلکسیونی از قاب‌های گوشی تلفن همراه دارم. چرا قاب‌ها را نگه می‌داشتی؟ یک فیلم هالیوودی دیدم که قاتل سریالی گوش‌های مقتولانش را به عنوان غنیمت نگه می‌داشت.

قاب گوشی‌ها برای من مثل همان غنیمت بود. هر قاب یادآوری می‌کرد که چند گوشی سرقت کرده‌ام. با این همه سابقه هنوز متنبه نشده‌ای؟ متنبه شدن برای کسی است که راه چاره داشته باشد.

من هر بار که از زندان بیرون می‌آیم با کلی طلبکار و رد مال مواجه می‌شوم. از طرفی معتاد سرقت هستم. یکی معتاد به مواد است، یکی به ورزش، یکی به درس خواندن… من هم معتاد به سرقت گوشی هستم. فکر می‌کنی آینده‌ات چه شود؟

فعلاً چیزی نمی‌دانم. فقط می‌دانم هر بار که آزاد می‌شوم، دوباره همان مسیر را می‌روم. این سارق که به سرقت‌های متوالی اعتراف کرده، در بازجویی‌ها از شیوه‌های مختلفی برای دزدی گوشی تلفن همراه سخن گفت. او که در گذشته نیز به دلیل سرقت‌های متوالی به زندان افتاده بود، پس از آزادی دوباره به این کار روی آورد.

در بازجویی‌ها، این متهم به نام شهروز توضیح داد که پس از آزادی، به دلیل بدهی‌های مالی و عدم توانایی در پیدا کردن شغل، به سرقت گوشی روی آورد. او همچنین از شگردهای مختلفی برای سرقت گوشی‌ها سخن گفت، از جمله سرقت از رانندگان در پشت چراغ قرمز، سرقت از افرادی که در خیابان با گوشی صحبت می‌کنند و حتی استفاده از تصادف ساختگی.

یکی از شگردهای موفق او، استفاده از تهدید چاقو و ادعای مزاحم شدن زن بود که او را در سرقت گوشی‌ها بسیار موفق کرد. این متهم همچنین از کلکسیون قاب‌های گوشی‌های سرقتی در خانه‌اش سخن گفت و بیان کرد که این قاب‌ها برای او مانند غنیمت هستند و هر قاب یادآوری از سرقت‌های گذشته او است. او همچنین بیان کرد که معتاد به سرقت گوشی است و هر بار پس از آزادی از زندان، دوباره به این کار روی می‌آورد.

