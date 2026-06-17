معبد الهی با ارتفاع بیش از ۱۷۲ متر به عنوان بلندترین معبد جهان شناخته میشود. ساخت آن با فناوری لاکتایت سنگ و فولاد و روشهای نوین مهندسی محقق شدهاست. پروژه با چالشهای بسیاری از جمله تأمین مالی بدون بودجه ثابت و زنجیره تأمین غیرمعمول روبرو بودهاست.
معبد الهی که با فناوری مدرن ساخته شدهاست، اکنون با ارتفاع بیش از ۱۷۲ متر به بلندترین معبد جهان تبدیل شدهاست. این بنا توسط مهندسان با استفاده از فناوری لاکتایت سنگ و فولاد در ۸۲۶ پنال بههم متصل شدهاست.
در هفته گذشته، پاپ برج عیسی مسیح، که بلندترین و مرکزیترین بخش معبد محسوب میشود را برکت کرد. ایده اصلی این پروژه متعلق به معمار ایتالیایی آنتونیو گائودی بود که درگذشت او بهطور تصادفی در صدمین سالگرد تولدش اتفاق افتاد. او همواره معتقد بود که شش برج مرکزی باید به شکلی خاص ساخته شوند، اما او نمیدانست که پس از یک قرن، فناوری مدرن صداش را تأیید خواهد کرد.
پروژه با استفاده از یک چسب مایع پیشرفته که قادر به پر کردن هر حفرهای است پیشرفت کردهاست. این روش قبل از آغاز فرآیند پخت بهکار میرود و نه تنها از نظر ظاهری بلکه از نظر سازهای نیز نتایج چشمگیری دارد. این اتصال کارآمد میتواند بارهای معادل Burj، که بلندترین برج این مجموعه است، را تحمل کند و حتی صلیب بزرگی را که بر فراز آن قرار دارد بدون کاهش حتی یک میلیمتر از پایداری سازه بر دوش بکشد.
پروژه با آزمایشهایی فراتر از استانداردهای معمول و با چالشهای ناشناخته در زنجیره تأمین و تدارکات همراه بودهاست. همچنین پروژه تنها با کمکهای مالی بازدیدکنندگان تأمین میشود و فاقد جدول زمانی مشخص و بودجه نهایی بسته است. گائودی اگر یک قرن دیگر زنده بود، قطعاً از این نوآوری و همکاری که توسعه را پیش میبرد تحت تأثیر قرار میگرفت
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