زیردریایی هستهای فرانسوی 'پرل' پس از ۳۳ سال خدمت و طی کردن یک میلیون مایل دریایی، در ۲۳ ژوئن رسماً از رده خارج میشود. این زیردریایی در طول دوران خدمت خود، وظایف استراتژیک متعددی را برای فرانسه انجام داده است. با این حال، آتشسوزی شدید در ژوئن ۲۰۲۰، دماغه این زیردریایی را به شدت آسیب رساند و در نهایت به زودتر از برنامهریزی شده، از رده خارج شدن آن منجر شد. فرانسه در حال حاضر چهار زیردریایی تهاجمی عملیاتی دارد که سه واحد از کلاس جدید سافرن و آمِتیست است.
به گزارش مشرق، زیردریایی هستهای فرانسوی 'پرل' در ۲۳ ژوئن رسماً از رده خارج میشود. این زیردریایی که از سال ۱۹۹۳ در حال خدمت بوده، تقریباً یک میلیون مایل دریایی را طی کرده و بیش از ۱۰۰۰۰۰ ساعت در زیر آب فعالیت داشته است.
پرل برای آخرین بار در تاریخ ۲۰ مه پایگاه دریایی تولون را ترک کرد و پنجمین شناور کلاس روبیس است که از رده خارج میشود. این زیردریایی در ۳۳ سال خدمت خود، نزدیک به دوازده سال در دریا حضور داشته و در این مدت ۳۴ افسر فرمانده آن را هدایت میکردند. در ژوئن ۲۰۲۰، آتشسوزی شدیدی در این زیردریایی رخ داد که دماغه آن را به شدت آسیب رساند و در مقطعی، صحبت از عدم تعمیر کامل کشتی مطرح شد.
با این حال، زیردریایی پس از تعمیرات در نوامبر ۲۰۲۲ به خدمت عملیاتی بازگشت. نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد که پرل در تمام اقیانوسهای جهان فعالیت داشته و وظایف استراتژیک این کشور را برای بیش از سه دهه انجام داده است. با وجود تعمیرات گسترده، اما دوران خدمت این زیردریایی اکنون زودتر از برنامهریزی شده به پایان میرسد.
با از رده خارج شدن پرل، فرانسه در حال حاضر چهار زیردریایی تهاجمی عملیاتی دارد که سه واحد از کلاس جدید سافرن و آمِتیست است. انتظار میرود این وضعیت تا سال ۲۰۲۷ زمانی که زیردریایی دی گراس، یکی دیگر از این کلاس جدید، وارد خدمت فعال شود، ادامه یابد
زیردریایی هستهای فرانسوی 'پرل' رده خارج فرانسه نیروی دریایی فرانسه اتوبیان سافرن آمِتیست دی گراس