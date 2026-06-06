Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

زوج بریتانیایی زندانی در اوین در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند

Crime News

زوج بریتانیایی زندانی در اوین در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند
BritainIranOvin Prison
📆6/6/2026 2:17 PM
📰IranIntl
16 sec. here / 286 min. at publisher
📊News: 1004% · Publisher: 63%

لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفته‌های گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کرده‌اند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفته‌های گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کرده‌اند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند. هر دو زندانی به‌شدت وزن از دست داده‌اند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداری‌شان مراجعه کرده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

Britain Iran Ovin Prison Lindy Foramen Craig Foramen British Couple Zindani Attempt To Break Fast Contact Meeting Access To Lawyer Zindani Weight Loss Medical Condition Pressure Medical Treatment Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 17:29:01