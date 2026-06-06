لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا بهسر میبرند. یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند. هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است
Britain Iran Ovin Prison Lindy Foramen Craig Foramen British Couple Zindani Attempt To Break Fast Contact Meeting Access To Lawyer Zindani Weight Loss Medical Condition Pressure Medical Treatment Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record Medical Record