زهره لاجوردی: موتورسواری زنان اولویت اول مجلس نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر اولویت مسائل معیشتی زنان نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت تاکید کرد و خودروهای کوچک را جایگزین ایمن‌تر دانست.

زهره لاجوردی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، در تاریخ دوشنبه بیست و پنجم آبان ماه سال ۱۴۰۵ بیان کرد که تصویب قوانین مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در حال حاضر در رأس دغدغه‌های این نهاد قانون‌گذار قرار ندارد. این اظهارنظر با تمرکز بر بازتعریف اولویت‌های سیاسی و اجتماعی برای بانوان در جامعه ایران صورت گرفته است.

اولویت‌های معیشتی در مقابل حقوق رانندگی

خانم لاجوردی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و معیشتی که زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند، این پرسش اساسی را مطرح نمود که آیا موتورسواری واقعاً مهم‌ترین مسئله زنان محسوب می‌شود یا خیر. او استدلال کرد که مجلس باید در اولویت‌بندی مسائل، تمرکز خود را بر مشکلات عمیق‌تر معیشتی گذاشته و مسائل رفاهی را در اولویت نخست قرار دهد. نماینده مجلس خاطرنشان ساخت که صرفِ صدور گواهینامه برای موتورسیکلت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسی بانوان در این مقطع حساس باشد.

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پیشنهاد جایگزین خودروهای کوچک ایمن

در ادامه صحبت‌های خود، زهره لاجوردی پیشنهادی را برای جایگزینی موتورسیکلت مطرح کرد و خواستار طراحی و تولید خودروهای کوچک‌تر ویژه زنان شد. به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، نمونه‌های مشابه این نوع وسایل نقلیه کوچک در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که تجربه موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشته‌اند. او تصریح کرد که رانندگی با خودروهای کوچک برای بانوان هم از نظر فنی راحت‌تر است و هم می‌تواند سطح ایمنی بالاتری را نسبت به دوچرخه‌های موتوری فراهم آورد.

نگرانی‌های ایمنی و الزامات پوشش

این نماینده مجلس با هشدار درباره خطرات جانی و فیزیکی بالقوه موتورسواری برای زنان، تأکید کرد که راهکارهای جدید باید مبتنی بر حفظ امنیت جانی شهروندان باشد. خانم لاجوردی همچنین بر ضرورت توجه به الزامات پوشش و نحوه着装 زنان در حین استفاده از وسایل نقلیه پیش از هرگونه اقدام قانونی جدید تأکید ورزید. از نظر او، جنبه‌های فرهنگی و پوششی نیز باید پیش از تصویب نهایی قوانین جدید در نظر گرفته شوند تا از بروز تعارضات احتمالی جلوگیری شود.

تأثیر سیاست‌گذاری بر زندگی روزمره

اظهارنظرات زهره لاجوردی نشان می‌دهد که رویکرد حاکم بر کمیسیون اجتماعی مجلس، نگاهی همه‌جانبه و اولویت‌بندی شده به مسائل اجتماعی دارد. این موضع‌گیری می‌تواند مسیر آینده قانون‌گذاری در حوزه حقوق رانندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد و نشان دهد که مسائل رفاهی و معیشتی همچنان در مرکز توجه قانون‌گذاران اصلی باقی مانده است. در نهایت، هدف نهایی ارائه راهکارهایی است که هم ایمنی و هم رفاه اجتماعی زنان را به طور همزمان بهبود بخشد.