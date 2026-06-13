زن موتورسوار: نباید نگاه جنسیتی داشته باشیم

یک زن موتورسوار میگوید نباید نگاه جنسیتی داشته باشیم. از نظر قانون کسی که گواهینامه ندارد، مرتکب خلاف شده است. این در مورد آن دسته از مردانی صدق میکند که به اختیار تصمیم به بیقانونی و عدم رعایت قوانین گرفتهاند، در صورتی که زنان اتفاقا همه به قوانین احترام میگذارند و اگر نگاهی به حضور آنها در خیابان و هنگام موتورسواری بیندازید، اغلبشان کلاه به سر دارند. زنان موتورسوار تنها خواستهشان این است که با نگاه جنسیتی آنها را نبینند و تنها مهارت آنها درنظر گرفته شود تا بتوانند پس از طی کردن مراحل آزمون، مانند امتحان رانندگی با خودرو، به آنها گواهینامه موتورسواری داده شود.
یک زن موتورسوار میگوید نباید نگاه جنسیتی داشته باشیم. از نظر قانون کسی که گواهینامه ندارد، مرتکب خلاف شده است. این در مورد آن دسته از مردانی صدق میکند که به اختیار تصمیم به بیقانونی و عدم رعایت قوانین گرفتهاند، در صورتی که زنان اتفاقا همه به قوانین احترام میگذارند و اگر نگاهی به حضور آنها در خیابان و هنگام موتورسواری بیندازید، اغلبشان کلاه به سر دارند.
زنان موتورسوار تنها خواستهشان این است که با نگاه جنسیتی آنها را نبینند و تنها مهارت آنها درنظر گرفته شود تا بتوانند پس از طی کردن مراحل آزمون، مانند امتحان رانندگی با خودرو، به آنها گواهینامه موتورسواری داده شود
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