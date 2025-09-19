زن جوانی که بینایی خود را در اعتراضات از دست داد: نابودی جمهوری اسلامی را خواهم دید

کوثر افتخاری، از قربانیان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در سالگرد مهسا امینی بر نابودی جمهوری اسلامی تأکید کرد و حمایت جامعه جهانی را خواستار شد. او با اشاره به شلیک مستقیم به چشمش، بر عزم خود برای دیدن سرنگونی حکومت تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز از پاسخگویی به جنایات جمهوری اسلامی سخن گفت.

کوثر افتخاری، یکی از زنان جوانی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بینایی یک چشم خود را بر اثر شلیک مستقیم و عامدانه مأموران جمهوری اسلامی از دست داد، در سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به صدای آمریکا گفت، مطمئن است روزی «نابودی جمهوری اسلامی » را خواهد دید.

خانم افتخاری در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیح داد: «وقتی خبر کشته شدن مهسا (ژینا) امینی منتشر شد، انگار بخش عظیمی از مردم ایران منتظر اتفاقی بودند که برای سرنگونی و نابودی جمهوری اسلامی به کف خیابان‌ها بیایند و 'مرگ بر جمهوری اسلامی' را فریاد بزنند.» او اضافه کرد: «همان روز نخست روبه‌روی بیمارستان کسری رفتم که مردم زیادی جمع شده بودند و آن روز انقلاب 'زن زندگی آزادی' شروع شد و با گذشت سه سال هنوز این انقلاب زنده است.» به تأکید خانم افتخاری، «سرنگونی جمهوری اسلامی» خواست شهروندان ایران بود؛ او گفت: «ما آن روز را در تاریخ خواهیم دید که جمهوری اسلامی سرنگون بشود.»\کوثر افتخاری با بیان این که مأمور جمهوری اسلامی به جرم معترض بودن عامدانه به چشمش شلیک کرده، گفت: «من سه سال است که یک چشمم را برای آزادی ایران و نابودی جمهوری اسلامی را از دست دادم و سه سال خیلی سخت گذشت، اما به خودم می‌بالم که توانستم در این که فریاد جنایتکار بودن جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانم، سهیم باشم.» به گفته کوثر افتخاری، «جمهوری اسلامی برای این که ثابت کند مهسا امینی را نکشته، ایرانیان بسیاری را در کف خیابان‌ها به جرم معترض بودن با شلیک مستقیم گلوله کشت.» او با روایت شلیک مستقیم عامل جمهوری اسلامی به چشمش، گفت: «وقتی خبر کشته شدن مهسا امینی و نیکا شاکرمی را شنیدم، به خودم مثل خیلی از هموطنان دیگر، قول دادم که یا در این انقلاب من هم کشته می‌شوم و یا مرگ جمهوری اسلامی را به چشم خود می‌بینم.» خانم افتخاری با بیان این که در اغلب تجمع‌های اعتراضی حضور داشته، گفت که مردم شعارهایی از جمله «زن زندگی آزادی»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی» «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، و «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» می‌دادند. کوثر افتخاری تأکید کرد: «ما به این شعارها ایمان داریم و مطمئنیم نابودی دیکتاتور و نابودی جمهوری اسلامی را خواهیم دید، اگر جهان کنار این انقلاب بایستد و مردم ایران را حمایت کند.»\سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر این که «از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم ایران» در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مطلع است، به صدای آمریکا گفته که ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که «جنایات رژیم با پاسخگویی» مواجه شود. ساقی لقایی پس از چند سال همکاری با روزنامه‌های مختلف، در سال ۱۳۷۸ خبرنگار و سپس سردبیر پارلمانی و اقتصادی ایسنا شد. او از سال ۱۳۸۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر مسائل ایران و حقوق بشر ادامه داد و در بهار ۱۴۰۰ به بخش فارسی صدای آمریکا پیوست. بابک شهبازی، نصاب کولری که جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با اسرائیل بنابر اعترافات اجباری دیگران اعدام کرد. پارسا قبادی به صدای آمریکا: برای نجات ایران باید غده سرطانی جمهوری اسلامی را از ریشه خشکاند





