بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرانی شدید مواد غذایی بر سلامت روان و جسم کودکان دانش‌آموز و تغییر الگوی خرید خانواده‌ها در مدارس ایران.

زنگ تفریح در بسیاری از مدارس ایران دیگر تنها چند دقیقه بازی و استراحت نیست؛ نابرابری طبقاتی حالا در محتوای کیف‌ها و دست‌های خالی کودکان بی‌پرده‌تر از هر جای دیگر دیده می‌شود. وقتی بچه‌ها کیفشان را باز می‌کنند، گرانی ماه‌های اخیر خودش را بی‌پرده نشان می‌دهد. از اسنکی که دو همکلاسی نصف می‌کنند تا دست‌های خالی دانش‌آموزانی که ترجیح می‌دهند زنگ تفریح را در کلاس بمانند. این فشار معیشتی حالا با عبور بهای دلار از ۳۰۰ هزار تومان در روز یکشنبه هشتم آذر و سقوط ریال به پایین‌ترین سطح تاریخ خود، سنگین‌تر از همیشه شده است.

آمار رسمی تورم و هزینه‌های سرسام‌آور خوراکی

نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد چرا بستن کیف مدرسه هر صبح به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۳ درصد رسید و برای نهمین ماه پیاپی سه‌رقمی ماند. در این میان قیمت گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ که پایه تغذیه کودکان در سن رشد است، نزدیک به ۱۵۵ درصد بالا رفته است.

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این در حالی است که حداقل مزد کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در ماه تعیین شده، اما برآورد رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد میان‌وعده روزانه یک دانش‌آموز بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد. حتی با در نظر گرفتن میانگین ۳۰۰ هزار تومان در روز، خوراک مدرسه تنها یک فرزند ماهانه شش میلیون تومان تمام می‌شود؛ رقمی معادل بیش از نیمی از دستمزد روزانه یک کارگر.

روایت مادران درباره حذف آجیل و میوه از سبد

پشت این آمارها روایت مادرانی است که هر صبح باید کیف مدرسه فرزندانشان را آماده کنند. مریم در تهران دو فرزند در مقطع ابتدایی و راهنمایی دارد. او به دویچه‌وله فارسی می‌گوید آجیل و موز مدت‌هاست از میان‌وعده بچه‌هایش حذف شده و سهم میوه روزانه آن‌ها تنها به یک سیب یا نارنگی رسیده است.

به گفته او قیمت یک بسته چیپس به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و خرید فقط دو بسته ۲۴۰ هزار تومان تمام می‌شود. خوراکی‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان هم آن‌قدر بی‌کیفیت‌اند که خانواده‌ها از ترس آسیب به سلامت بچه‌ها، خرید سوپرمارکتی را به هفته‌ای یک‌بار رسانده یا کلاً کنار گذاشته‌اند. این وضعیت بوفه مدارس را هم دگرگون کرده است.

تغییر الگوی رفتار دانش‌آموزان در زنگ تفریح

مریم می‌گوید بوفه‌داران برای اینکه فروششان نخوابد، حجم ساندویچ و ذرت مکزیکی را به اندازه مینی کوچک کرده‌اند، اما بسیاری از دانش‌آموزان توان خرید همان اندازه کوچک را هم ندارند و خیلی از بچه‌ها با هم یک اسنک می‌خرند و آن را نصف می‌کنند.

در سقز، ژیلا که دخترش دبستانی است، از غصه‌ای می‌گوید که گاهی از خود گرانی سنگین‌تر است. او هزینه روزانه خوراک مدرسه را تا ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌کند و می‌گوید رسم هفتگی آوردن غذای خانگی در مدرسه دخترش زیر فشار تورم از میان رفته است. ژیلا توضیح می‌دهد که قبلاً مادران هفته‌ای یک‌بار در خانه کیک، نان شکلاتی، سالاد یا ساندویچ درست می‌کردند تا همه بچه‌ها کنار هم بخورند.

این برنامه حذف شد؛ چون در یک کلاس شاید ۱۰ خانواده توانش را داشته باشند و ۲۰ خانواده نه. همان ۱۰ نفر هم کنار کشیدند تا بچه‌های دیگر حسرت به دل نمانند. به روایت او حال مالی برخی خانواده‌ها آن‌قدر خراب است که بعضی بچه‌ها حتی توان آوردن نان و پنیر را ندارند و همین باعث شده مادران دیگر دلشان نیاید خوراکی اشتهاآور در کیف فرزندان خود بگذارند.

فشار روانی بر طبقه متوسط و نقض حقوق کودک

آناهیتا که دخترش در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران درس می‌خواند، می‌گوید بخش بزرگی از بودجه خانواده حالا صرف تأمین غذای بچه‌ها می‌شود. به گفته او مغزیجات و گاهی لبنیات از سبد خریدشان کنار رفته و میوه هم دیگر نه به اندازه قبل و نه با تنوع گذشته تهیه می‌شود. این تغییر در بوفه همین مدرسه هم به چشم می‌آید. خرید دانش‌آموزان کمتر شده و برخی اقلام مانند ساندویچ مرغ، به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده برای بوفه‌دار، از فهرست فروش حذف شده‌اند.

آناهیتا می‌گوید مادران تلاش می‌کنند خوراکی‌های مقوی بچه‌ها آخرین چیزی باشد که از زندگی حذف می‌شود، اما این کار بهای سنگینی دارد. او ادامه می‌دهد که ناچاریم از بودجه پوشاک، درمان‌های غیرضروری، خرید لوازم خانگی و کلاس‌های تقویتی بزنیم. افزایش ناگهانی قیمت‌ها فشار روانی سنگینی ایجاد کرده و طبقه متوسط را هم به شدت درگیر کرده است.

آمنه عسگری، کنشگر حقوق کودک و پژوهشگر دانشگاه هاروارد، با یادآوری ماده ۳۱ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک درباره حق بازی و استراحت، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید زنگ تفریح در امروز به لحظه‌ای تبدیل شده که نابرابری طبقاتی در محتوای کیف‌ها، صف بوفه و دست‌های خالی، بی‌پرده‌تر از هر جای دیگر دیده می‌شود. به گفته او ماجرا تنها گرسنگی نیست، بلکه شرمی است که بر دوش کودک می‌افتد.

برخی کودکان زنگ تفریح را در کلاس می‌مانند تا دیده نشوند، برخی می‌گویند گرسنه نیستم و برخی گرسنگی‌شان را از پدر و مادر هم پنهان می‌کنند تا باری بر دوش خانواده نگذارند. عسگری این وضعیت را خشونت ساختاری علیه کودکان می‌داند که عزت‌نفس را می‌فرساید و هم‌بازی‌ها را به دارا و ندا تقسیم می‌کند. او با استناد به مواد ۶، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ پیمان‌نامه حقوق کودک درباره حق بقا، سلامت و آموزش برابر می‌گوید که این حقوق را تورم نقض نمی‌کند؛ سیاست‌هایی نقض می‌کنند که هزینه بحران را بر دوش فرودستان و کودکانشان می‌گذارند.

او یادآور می‌شود کودکی دوران کوتاهی است که دیگر تکرار نمی‌شود؛ کودکی که به دلیل گرسنگی از درس عقب می‌ماند، بیشتر در معرض ترک تحصیل، کار کودک و برای دختران، کودک‌همسری قرار می‌گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که بحران اقتصادی فعلی، فراتر از مسائل مالی، مستقیماً بر آینده نسل آینده کشور و سلامت روانی کودکان تأثیر گذاشته است.