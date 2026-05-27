محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در تحلیل خود به مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرده وitetarAmerika را در پذیرش حق غنی‌سازی و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مجبور دانست. وی دو اختلاف اصلی باقی‌مانده را بی‌اعتمادی و جزئیات غنی‌سازی معرفی کرد و پیروزی ایران در گفتگوها را قطعی اعلام نمود. همچنین هشدار داد از کاستی‌دادن به این پیروزی توسط گروه‌های داخلی پرهیز شود.

محسن زنگنه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی به تحلیل مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت. وی تأکید کرد که گفتگوها بر پایه ده بند شورای عالی امنیت ملی و چهار بند جدید از جمله موضوع پول‌های بلوکه شده و رفع محاصره دریایی آمریکا پیش می‌رود.

زنگنه ادعا کرد که آمریکا در نهایت مجبور به پذیرش حق غنی‌سازی، رفع کامل تحریم‌ها و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز خواهد شد. وی اشاره کرد که پیشتر آمریکا درباره برنامه موشکی ایران صحبت می‌کرد، اما اکنون حتی اجازه نمی‌دهد در مورد سیاست‌های ایران در لبنان، یمن و عراق نظریointing کند. به گفته وی، تنها دو اختلاف عمده باقی مانده: اول، بی‌اعتمادی ایران به آمریکا و نیاز به نشان دادن حسن اقدام توسط طرف مقابل در چارچوب تفاهم‌های چهارده‌بانده.

دوم، بحث در مورد جزئیات غنی‌سازی مانند درصد محدودیت‌ها، نه اصل اصلاح. زنگنه پیش‌بینی کرد این جنگ دیپلماتیک با پیروزی ایران به پایان خواهد رسید و در بازبندی داخلی هشدار داد که جریانی در کشور می‌خواهد از این پیروزی کاسته و از مردم و رسانه‌ها مراقبت کرد. وی تاکید کرد تمام وقایع با هماهنگی کامل رهبری صورت می‌گیرد و احتمالا در عید غدیر جشن پیروزی جمهوری اسلامی برپایی خواهد شد.

