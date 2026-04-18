محمدرضا زنوزی‌مطلق، مالک باشگاه تراکتور، بر اهمیت منافع ملی و آمادگی تیم ملی برای جام جهانی تأکید کرد و اعلام داشت که با برگزاری ادامه لیگ برتر موافق است، اما اولویت را با نیازهای تیم ملی و نظر سرمربی آن می‌داند.

محمدرضا زنوزی‌مطلق ، مالک باشگاه تراکتور ، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با رسانه رسمی این باشگاه، موضع تراکتور را در قبال برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران و اهمیت آمادگی تیم ملی برای حضور مقتدرانه در جام جهانی تشریح کرد. وی در ابتدا با تأکید بر جایگاه ویژه مصالح ملی و شرایط حساس تیم ملی، بیان داشت: در مقطع کنونی، همه ما باید همچون سربازان وطن، در راستای منافع ملی حرکت کنیم و اولویت‌ها باید بر اساس نیازهای کشور و موفقیت تیم ملی تعیین گردد.

منافع شخصی و باشگاهی در چنین شرایطی رنگ می‌بازد و جای خود را به ضرورت همدلی و هم‌افزایی برای اهتزاز پرچم پرافتخار ایران در عرصه‌های بین‌المللی می‌دهد. باشگاه تراکتور، همانگونه که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم، موافق برگزاری ادامه لیگ برتر است، اما این موافقت مشروط به در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های تیم ملی فوتبال و احترام به تصمیمات کادر فنی آن است. ما به تصمیمات فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی، جناب آقای امیر قلعه‌نویی، که بدون شک از دانش و تجربه بالایی در این حوزه برخوردارند، احترام می‌گذاریم و تابع نظر ایشان خواهیم بود. زنوزی‌مطلق در ادامه به چالش‌های احتمالی برگزاری فشرده مسابقات و به پایان رساندن لیگ در مدت زمانی کوتاه، به خصوص پیش از آغاز جام جهانی، پرداخت. وی خاطرنشان کرد: فشردگی برنامه‌ها و کوتاه بودن بازه زمانی برای برگزاری باقی‌مانده دیدارهای لیگ، می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای از جمله افزایش فشار مضاعف بر بازیکنان و در نتیجه افت احتمالی کیفیت فنی مسابقات را به همراه داشته باشد. با این حال، ما شرایط باشگاه خودمان را به طور کلی مطلوب ارزیابی می‌کنیم. تراکتور در سال‌های اخیر نشان داده است که از توانایی‌ها و پتانسیل بالایی برخوردار است و با توجه به ترکیب بازیکنان و امکاناتی که در اختیار داریم، از نظر کارشناسان، شانس قابل توجهی برای موفقیت در فصل جاری لیگ برتر داریم. با این وجود، در این مقطع حساس، منافع ملی را بر هر اولویت دیگری ترجیح می‌دهیم و معتقدیم که حمایت از تیم ملی و فراهم کردن حداکثر امکانات برای آمادگی آن، باید در رأس امور قرار گیرد. اولویت شخصی بنده نیز، سربلندی و سرافرازی کشورمان در جام جهانی است و باید تمام تلاش خود را در حد توان، برای تسهیل مسیر موفقیت تیم ملی به کار گیریم. مالک باشگاه تراکتور، در پایان اظهارات خود، مجدداً بر احترام به تصمیمات فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی تأکید ورزید و گفت: با توجه به شرایط فعلی و اهمیت بالای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مهمترین رویداد فوتبالی جهان، معتقدم که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه برگزاری ادامه لیگ برتر باید به سرمربی تیم ملی، جناب آقای قلعه‌نویی، و کادر فنی ایشان، و در نهایت به رئیس محترم فدراسیون فوتبال، جناب آقای مهندس تاج، واگذار شود تا بهترین و کارآمدترین تصمیم برای فوتبال کشور اتخاذ گردد. ما به توانایی‌های مدیریت و کادر فنی تیم ملی اعتماد کامل داریم و امیدواریم با وحدت رویه و همبستگی، شاهد درخشش تیم ملی در جام جهانی باشیم. آرزوی موفقیت روزافزون برای تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها دارم و اطمینان دارم که بازیکنان و کادر فنی با تمام وجود برای اهتزاز پرچم مقدس ایران تلاش خواهند کرد. لازم است تأکید کنم که همه ما، از مسئولان فدراسیون گرفته تا بازیکنان و حتی هواداران، باید خود را در قامت سربازان وطن در عرصه ورزش ببینیم و با تلاش و تعهد، از حیثیت و آبروی میهن خود دفاع کنیم





