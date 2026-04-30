زندگی و دستاوردهای عبدالله موحد اردبیلی، قهرمان کشتی آزاد جهان

عبدالله موحد اردبیلی، یکی از بزرگترین قهرمانان کشتی آزاد جهان، با کارنامهای درخشان و تجربههای بینظیر، همیشه در یاد مردم ایران باقی خواهد ماند. او با کسب شش مدال طلای جهانی و دو مدال طلای المپیک، نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کرد. زندگی او پر از چالشها و موفقیتهای بینظیر بود که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است.
عبدالله موحد اردبیلی ، یکی از بزرگترین قهرمانان کشتی آزاد جهان، در ۲۹ اسفند ۱۳۱۸ در بابلسر مازندران به دنیا آمد. پدرش مجتبی فضلیزاده، معلمی متولد اردبیل بود که در سال ۱۲۹۹ برای تدریس به بابلسر منتقل شد و در سال ۱۳۰۰ با دختری از شهر انزلی ازدواج کرد.
عبدالله موحد، پنجمین فرزند این خانواده بود. در دوران کودکی، خانواده او با تغییر نام خانوادگی به موحد اردبیلی، شناسنامه دریافت کردند. پدر عبدالله در زمانی که او تنها چهار ساله بود، فوت کرد و این باعث شد که عبدالله از همان سنین کودکی، همزمان با تحصیل، کار کند و به خانواده کمک کند. او در مصاحبهای با بیبیسی فارسی گفت که شرایط تحصیل بزرگترین برادرش، ابوالفضل، و تنها خواهرش را خود فراهم کرده است.
عبدالله موحد از کودکی به ورزش علاقهمند بود و از ۹ سالگی با شنا آشنا شد و سپس به والیبال روی آورد. در دوران والیبال، با محمد درانی آشنا شد که او را تشویق کرد به عضویت باشگاه شاهین بیاید، اما عبدالله معتقد بود که تمرین در مدرسه و شرکت در مسابقات آموزشگاهی برای او کافی است.
محمد درانی، یکی از مربیان والیبال در مازندران و از بنیانگذاران ورزش ناشنوایان در ایران، اصرار داشت که عبدالله به دلیل قامت ۱۷۳ سانتیمتری و فیزیک بدنی مناسب، به کشتی روی آورد. عبدالله در ۱۷ سالگی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در سال ۱۳۳۵ به باشگاه تهران جوان پیوست و یک سال بعد به باشگاه دارایی منتقل شد.
اولین تجربه بینالمللی او در مسابقات جهانی ۱۹۶۳ صوفیه بود که با یک شکست و یک تساوی، به مقام ششم رسید. درخشش عبدالله موحد در مسابقات جهانی ۱۹۶۵ منچستر آغاز شد. او در وزن ۷۰ کیلوگرم، دو اسطوره وقت کشتی آزاد جهان، محمود آتالای ترکیهای و زاربگ بریاشویلی از شوروی را شکست داد و مدال طلا گرفت.
محمود آتالای، یکی از بیرقیبترین کشتیگیران آن دوره، با دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی جهان، چهار طلا و دو نقره رقابتهای اروپایی، از او کشتیگیر درجه اول ساخته بود. محمود آتالای پس از دو شکست مقابل عبدالله موحد، وزن خود را تغییر داد تا در المپیک بعدی با او روبرو نشود. عبدالله موحد تا سال ۱۹۷۰ مدال طلای المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی، مدال طلای بازیهای آسیایی ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰ و در مجموع شش نشان طلای رقابتهای جهانی را بهدست آورد.
او در المپیک ۱۹۶۸ با چهار کشتی ضربه فنی و سه کشتی با امتیاز بالا، به اوج کار خود رسید. در سال ۱۹۷۱، در مسابقات جهانی صوفیه، به مقام چهارم رسید و برخی این مقام را آغاز افول او میدانستند. در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ، آخرین حضور عبدالله موحد، به دلیل آسیبدیدگی، از مسابقات کنار رفت.
عبدالله موحد در مهر ۱۳۹۰ در برنامه «عبارت دیگر» بیبیسی فارسی گفت که ساواک با او «مشکل داشته» و به دلیل اتفاقاتی که در المپیک مونیح افتاد، از همه ورزشها محروم و ممنوعالخروج شده بود. او به دلیل مصدومیت دست، نتوانسته در المپیک کشتی بگیرد و به رغم این که «گواهی پزشک کاروان ایران و پزشک بینالمللی کمیته المپیک» هم آسیبدیدگی او را تایید میکردند، در بازگشت به ایران متهم شد که نمیخواسته برای ایران کشتی بگیرد.
عبدالله موحد گفت: «من گواهی پزشک داشتم که دست من آسیب دیده است، به هر خبرنگاری مراجعه کردم متاسفانه آنها گفتند که از ساواک می ترسند این را در روزنامه بگذارند. من هم که نمی توانم بروم در رادیو اعلام کنم که این حرف را دارم. خلاصه مسئله را لوث کردند. نگذاشتند که مردم بفهمند برای چه من را محروم می کنند، به چه دلیل.
ممکن بود مردم اعتراض کنند اگر این مطالب را بدانند. » او حتی برای حل شدن مشکلش به دیدر نصرتالله معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، هم رفت، اما از او شنیده است که «گزارشهای بدی» در موردش دادهاند.
عبدالله موحد میگوید هنگامی که از حل مشکلش ناامید شده است، هنگام خروج از دفتر آقای معینیان گفته است: «از در بیرون که رفتم ناگهان یادم افتاد، در را باز کردم و این را هیچوقت یادم نمی رود که گفتم آقای معینیان من اهل شمال هستم هوای ابری زیاد دیده ام اما آفتاب می آید و ابر همیشه نمی ماند، این حکومت دوام نمی آورد. در را بستم و آمدم. باور کنید، یعنی این را قشنگ یادم است.
عبدالله موحد از جمله ورزشکاران تحصیلکرده ایران بود که در دهه ۱۳۳۰ دیپلم گرفت و در سال ۱۳۵۶ دوره لیسانس خود را در مدرسه عالی شمیران به پایان رساند. او در سال ۱۳۵۷، همزمان با انقلاب اسلامی، ممنوعالخروجی او برداشته شد و به این ترتیب توانست برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کند.
