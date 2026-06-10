عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشت‌شدگان انقلاب ملی خبر داد. او گفته از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشت‌شدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.

عبدالرسول مرتضوی ، زندانی سیاسی در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشت‌شدگان انقلاب ملی خبر داد. او گفته از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشت‌شدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.

به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاج‌کاظمی، محمد نیک‌بخت و محمد محمدی هستند. مرتضوی از ضرب‌وشتم، بازجویی‌های خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلول‌های تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز به‌عنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است





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