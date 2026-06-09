لیلا آفرین، زندانی سیاسی که همراه با خواهرش مریم آفرین از شش‌ماه پیش در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، با وجود ابتلا به تومور مغزی، بیماری‌های شدید مفصلی و خطر فلج شدن، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و درمان مناسب محروم مانده است. یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایران‌اینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی ۳۳ ساله به شدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزش‌های مداوم و اختلال در حرکت دست‌ها و پا رنج می‌برد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، لیلا آفرین، زندانی سیاسی که همراه با خواهرش مریم آفرین از شش‌ماه پیش در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، با وجود ابتلا به تومور مغزی ، بیماری‌های شدید مفصلی و خطر فلج شدن، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و درمان مناسب محروم مانده است.

یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایران‌اینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی ۳۳ ساله به شدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزش‌های مداوم و اختلال در حرکت دست‌ها و پا رنج می‌برد. این منبع آگاه تاکید کرد که آفرین در بسیاری از مواقع تنها با تکیه بر دیوارها و نرده‌های بند قادر به راه رفتن است و خطر از دست دادن توان حرکتی و فلج شدن جدی است





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